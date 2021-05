Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Non bastava con lo zucchero e senza l'uva: ora l'Ue vuole sdoganare anche il vino con l'acqua e senza l'alcol. La proposta del Consiglio dell'Unione europea prevede di autorizzare, nell'ambito delle pratiche enologiche, la dealcolazione parziale o totale e il sostanziale annacquamento anche dei marchi Docg, Doc e Igt, che sono 53 solo in Veneto, regione non a caso ai vertici nazionali per produzione (10 milioni di ettolitri) ed...