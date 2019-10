IL CASO VENEZIA Nel 2016 hanno siglato un preliminare di vendita del loro ex

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Nel 2016 hanno siglato un preliminare di vendita del loro ex convento, a Venezia, impegnandosi a cederlo ad un'azienda veneziana, la Covent, che vuole trasformarlo in hotel; due anni più tardi, nel 2018, ne hanno siglato un secondo, per una somma notevolmente più elevata, con una società di Vercelli, la Karma. Per questo motivo le suore della Congregazione delle figlie di San Giuseppe sono state citate di fronte al Tribunale civile: la Covent contesta loro un inadempimento contrattuale e chiede ai giudici di dichiarare nullo...