IL CASOVENEZIA Negli ospedali e nelle case di riposo manca personale. Mancano soprattutto infermieri. Così la Fondazione Santa Tecla di Este, in provincia di Padova, corre ai ripari, assumendone sette in Kenya. Vitto, alloggio e un contratto di tre anni. Lavoreranno nell'istituto per anziani della Fondazione. «Il decreto milleproroghe permette questo genere di assunzioni spiega il direttore Francesco Facci e abbiamo deciso di...