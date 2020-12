IL CASO

VENEZIA Messaggi di vicinanza al presidente del Veneto Luca Zaia vittima di intimidazioni e minacce arrivano dal mondo della politica e non solo. Da Villanova e Ciambetti a Martella e Possamai, ma anche Coldiretti, Coordinamento veneto sanità e sindacati sono scesi in campo. Tra questi spicca il patriarca di Venezia: «Esprimo personale vicinanza e solidarietà al presidente Luca Zaia di fronte alle ripetute minacce di cui è oggetto - dice Francesco Moraglia - l'impegno da lui profuso in questi mesi per fronteggiare la pandemia dimostra grande dedizione, alto senso di responsabilità e vicinanza a tutti i veneti» apostrofando come «vili ed esecrabili» questi gesti che «richiedono una ferma condanna da parte di tutti». Il capogruppo della Lista Zaia in Regione Alberto Villanova nel dimostrare vicinanza riassume la sequela di atti che hanno colpito il governatore, prima vittima di «un disadattato che ha avuto la sciagurata idea di andare a minacciare Zaia sotto casa per poi condividere tutto sui social» e poi di un «manipolo con le tesi lunari sul virus» che lo ha accusato di essere un servitore dello Stato italiano, «proprio lui che è l'unico Presidente di Regione che ha avuto il coraggio di iniziare un braccio di ferro con Roma sull'autonomia». Allarga lo spettro il sottosegretario del Pd Andrea Martella: «Le intimidazioni non colpiscono solo la persona di Luca Zaia che non deve essere in alcun modo toccato nella sua sfera privata, ma vanno pesantemente a ledere il rispetto che si deve alle istituzioni della nostra Repubblica» ricordando che la sicurezza delle istituzioni corrisponde alla stabilità di un Paese. A nome dei consiglieri regionali del Pd Veneto, interviene il capogruppo Giacomo Possamai: «Serve la massima inflessibilità per individuare i responsabili e mettere fine all'avvelenamento di un clima già pesantissimo», convinto che serva «il consolidamento di un fronte democratico, istituzionale e sociale, pur nella legittimità e nella diversità delle posizioni».

LA VICINANZA

Nelle parole di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale la difesa: «Zaia non è servo di nessuno, ma è al servizio del nostro popolo nella guerra contro il Covid: non cerca facili consensi, ma fa scelte anche difficili. A lui tutta la mia solidarietà e vicinanza». Per Gianfranco Refosco, segretario generale della Cisl Veneto «la pandemia sta mettendo a dura prova tutti, surriscaldare gli animi e accendere l'odio è proprio ciò che non ci serve». La vicinanza a Zaia e la condanna alle azioni intimidatorie arriva anche da Coldiretti Veneto attraverso le parole del presidente Daniele Salvagno e del direttore Tino Arosio. Mentre il Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica attacca «i sedicenti venetisti che hanno manifestato davanti all'abitazione di Zaia» e si «dissocia da tali azioni intimidatorie». E infine Le Tose di Zaia il famoso gruppo facebook: «Sostegno a te presidente che sei parte di noi, forza non mollare, i veneti per bene, sinceri e veri sono con te!». (r.ian.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

