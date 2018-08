CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Lo sapevate che Venezia ha avuto una dominazione spagnola dalla quale sono rimasti i nomi delle calli e l'abitudine dei cicheti (in Spagna, le tapas) per l'aperitivo? O che la Basilica è dedicata a San Marco Polo la quale al suo interno ha luoghi dedicati alle altre religioni, la cui più famosa è la Cappella Zen dedicata ai buddisti? No. Nemmeno noi, perché sono oscenità che nessun veneziano ha mai sentito. Eppure, queste sono le cose che molte sedicenti guide che tali non sono raccontano quotidianamente ai turisti che in...