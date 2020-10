IL CASO

VENEZIA Le voci fluttuavano nell'aria da giorni, finché ieri sono planate su L'Espresso: «Andrea Crisanti si sposta a Roma». Secondo l'edizione online del settimanale, «il passaggio sarà ufficializzato tra poche settimane», dopodiché il direttore dell'unità di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova dovrebbe trasferirsi all'istituto Spallanzani per prendere il posto di Maria Rosaria Capobianchi, la scienziata a capo della squadra che isolò e mappò il Coronavirus. Sempre che il trasloco non salti, visto che nelle stesse ore proprio la responsabile del laboratorio di Virologia ha firmato una nota ufficiale in cui, pur senza mai citarlo, smonta le critiche formulate in giornata dal professore ai test rapidi.

LE INDISCREZIONI

Stando alle indiscrezioni riportate dalla rivista, si sarebbe definitivamente consumato lo scontro fra Crisanti e la Regione guidata da Luca Zaia, che insieme all'Università è la sua attuale datrice di lavoro. «Adesso si legge di lui nell'anticipazione giornalistica sarà al servizio dello Spallanzani con la benedizione del governo di centrosinistra; di Nicola Zingaretti, governatore del Lazio nonché segretario del Pd; di Roberto Speranza, ministro della Salute». Sottolineature che confermerebbero i recenti contatti fra gli ambienti dem e il docente romano (che per ora «non commenta»), prossimo a tornare nella sua città per subentrare alla collega Capobianchi, che «a fine anno va in pensione».

LE ACCUSE

Proprio lei però ha risposto alle accuse di Crisanti sui test antigenici, cioè quelli che rilevano le molecole sulla superficie del virus (a differenza dei tamponi molecolari, che invece individuano il materiale genetico del patogeno). In una lettera svelata dai quotidiani del gruppo Gedi, infatti, lo scorso 21 ottobre il professore ha annunciato al direttore generale Luciano Flor e alla Regione: «In autotutela questa unità operativa da oggi non emetterà referti negativi basati sul test antigenico Abbott». Nella missiva lo scienziato ha riferito i risultati di una ricerca condotta dal 15 settembre al 16 ottobre su 1.593 pazienti di Malattie infettive e Pronto soccorso, secondo cui «su un totale di 61 campioni risultati positivi al test molecolare, 18 sono risultati negativi al test antigenico rapido». Le considerazioni sono state poi ribadite, seppure con toni più smussati, anche a Rai 1: «Il mio studio mostra che uno dei migliori test antigenici ha una percentuale di falsi negativi del 30%. Il che non significa che siano inutili ma bisogna capire come e dove usarli». Parole che hanno fatto rumore, nel giorno in cui il commissario Domenico Arcuri ha dichiarato che «è stata conclusa l'acquisizione di altri 10 milioni di test rapidi».

LA REPLICA

Pronta la replica dello Spallanzani, l'istituto che validò le prime diagnosi veloci: «Rispetto ai test molecolari, i test antigenici rapidi presentano numerosi vantaggi: rapidità di risposta, costo più contenuto, semplicità di esecuzione, non richiedono attrezzature sofisticate, né personale di laboratorio esperto, e quindi possono essere eseguiti direttamente al punto di prelievo, con consegna della risposta dopo 15-30 minuti». Capobianchi evidenzia che «ormai è noto a tutti che rispetto ai test molecolari gli antigenici presentano minore sensibilità ma tuttavia la sensibilità inferiore è a carico dei casi con carica virale bassa, mentre resta molto elevata per i soggetti con carica virale alta, cioè nelle fasi iniziali dell'infezione, quando vi è la massima contagiosità».

Traduzione per i non addetti ai lavori: la sensibilità è la capacità del test di risultare positivo se applicato a un soggetto infetto. Ma mentre l'analisi molecolare può riscontrare un pezzetto di virus anche in un microlitro di muco, il tampone antigenico ha bisogno di un campione contenente decine di migliaia di particelle virali, per produrre un esito positivo. Quindi se una persona ha basse quantità di virus, può dare un risultato falso negativo. Per l'istituto romano, però, questa condizione di svantaggio «è ampiamente bilanciata da rapidità di risultato, semplicità di esecuzione e compatibilità con screening di grandi dimensioni», motivo per cui i test rapidi sono state adottati da molte Regioni, «in linea con le valutazioni di organismi internazionali di salute pubblica».

LE INDICAZIONI

Oltretutto sempre ieri sono state pubblicate su Scienza in rete le indicazioni della Società italiana di epidemiologia, sulle circostanze in cui è opportuno utilizzare il tampone antigenico. Secondo gli esperti, è corretto usarlo quando la probabilità di infezione è almeno del 15% (per esempio con «pazienti con sintomi di Covid-19 in Pronto soccorso, persone in focolai accertati, operatori sanitari al lavoro») o comunque superiore al 2%, cioè con «soggetti asintomatici ma con fattori di rischio, contatti di caso confermato (incluso in ambiente scolastico o lavorativo), soggetti provenienti da Paesi a rischio, comunità come scuole, Rsa o luoghi di lavoro per la ricerca di persone con infezione in atto, gruppo esteso di persone in una situazione epidemiologica di rischio aumentato (zone rosse)». Insomma, quello che viene fatto in Veneto. Gli epidemiologi sconsigliano invece il test rapido per screening di massa in cui «la probabilità di infezione è non definibile e bassa».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA