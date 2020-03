IL CASO

VENEZIA Le imprese dell'edilizia chiedono di chiudere i cantieri in tutt'Italia, si fermano i lavori anche della terza corsia delle Autovie Venete. Ma il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli blocca lo stop: «Non c'è la necessità di chiudere i cantieri, ogni attività volta alla garanzia della sicurezza e della continuità del lavoro sarà direttamente sostenuta dal Ministero».

L'associazione dei costruttori Anche in Veneto come in tutt'Italia invece è di tutt'altro parere. «Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Dpcm dell'11 marzo e vista l'impossibilità di assicurare in tutti i cantieri le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori con grande senso di responsabilità ci troviamo costretti a chiedere un provvedimento che consenta di poter sospendere i cantieri, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza. Dobbiamo prendere atto che non ci sono le condizioni per poter proseguire», dichiara il presidente dell'associazione dei costruttori, Gabriele Buia. D'accordo anche il presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti: «Non vi è alternativa perché il nostro settore presenta caratteristiche peculiari rispetto a quelle delle fabbriche che non permettono di lavorare in determinati condizioni».

LA RISPOSTA

La ministra De Micheli alla luce di questa protesta ha chiesto a tutte le stazioni appaltanti e all'Ance stessa una puntuale ricognizione dello stato dei cantieri pubblici. «Nella giornata di oggi - si annuncia inoltre nel comunicato Ministero delle Infrastrutture - verranno condivise ed emanate ulteriori linee guida specifiche per la sicurezza dei lavoratori. Pertanto, lunedì per aziende e lavoratori si definirà un quadro più chiaro. La ministra - conclude la nota - conferma che non c'è la necessità di chiudere i cantieri e che ogni attività volta alla garanzia della sicurezza e della continuità del lavoro sarà direttamente sostenuta dal Ministero».

Ma c'è chi ferma già le grandi opere: si va infatti verso la chiusura dei cantieri per la realizzazione della terza corsia in A4 a partire da lunedì. Lo rende noto Autovie Venete. «Una decisione sofferta ma indispensabile - spiega il direttore operativo Enrico Razzini - per il materiale che di fatto non arriva più e per la situazione psicologicamente difficile delle maestranze. Non soltanto: alcune modalità di lavorazione, potrebbero essere di difficile attuazione rispettando le misure di prevenzione».

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA