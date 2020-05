IL CASO

VENEZIA Le dividono poco meno di tre secoli, cioè i 297 anni di storia che passano tra quel quadro in cui Canaletto, figlio prediletto di Venezia, nel 1723 dipingeva una Piazza San Marco brulicante sotto le cupole della Basilica e il rendering presentato settimana scorsa, maggio 2020, dall'Associazione Piazza San Marco alla Soprintendenza. Le uniscono - parliamo delle due immagini a fianco - gli ombrelloni. In Canaletto, i tendoni rappresentavano la normalità, prendevano d'assalto lo spazio davanti alla Basilica e lo trasformavano nel cuore pulsante di una città viva, non chiusa in codici ma aperta al commercio. Nella richiesta fatta dai caffè storici alla Soprintendenza, invece, gli ombrelloni sono una speranza nel futuro. Che ieri ha avuto il via libera.

«NESSUN VINCOLO»

Dopo un incontro in mattinata con il Comune, l'architetto Ilaria Cavaggioni, responsabile dell'area Marciana per la Soprintendenza, ha sciolto una riserva lunga due settimane, applicando anche a Piazza San Marco la deroga prevista dal comma 3 dell'articolo 181 del decreto Rilancio, che bypassa l'ok della Soprintendenza per installazioni in altri luoghi vincolati. Fino al 31 ottobre quindi, gli storici caffè della Piazza, dal Quadri al Todaro, passando per il Florian, il Chioggia e il Lavena (solo per citarne alcuni), potranno installare ombrelloni che permettano di lavorare anche nelle ore più calde dell'estate, quando il sole irradia il Salotto del mondo e i suoi masegni. Il progetto firmato dall'architetto Giovanna Fanello per conto dei caffè parla di ombrelloni di 3 metri per 3, amovibili e in color panna. «Ora - il commento all'unisono di Raffaele Alajmo del Quadri e di Claudio Vernier del Todaro, presidente dell'Associazione - possiamo lavorare, prima sarebbe stato impossibile e ci sarebbe stata una dura ricaduta economica». Tradotto, tagli. «In relazione alle occupazioni di suolo pubblico in Piazza San Marco - si legge in una comunicazione della Soprintendenza - in considerazione dello stato straordinario di necessità» il decreto Rilancio «ha sospeso temporaneamente e in via eccezionale fino al 31 ottobre l'espressione di ogni parere di competenza delle Soprintendenze sia ai sensi della tutela monumentale, sia della tutela paesaggistica».

TORNA A VIVERE

Così, dopo due settimane di attese e speranze, il via libera riapre uno dei luoghi più vincolati al mondo. A San Marco è impossibile manifestare per l'alto valore simbolico che quella Piazza trasuda: da un caffè, il Florian, che quest'anno compie tre secoli ed è ancora chiuso per l'emergenza Covid, Daniele Manin proclamò nel 1848 la Repubblica Veneziana. E sempre da San Marco, l'allora Soprintendente cacciò i banchetti, limitando anche gli artisti di piazza. San Marco era, fino a ieri, un luogo intangibile per il futuro. Bloccato nella sua eternità monumentale.

«Sarebbero ancora più belli i tendoni nello stile dell'epoca di Canaletto, talvolta colorati a righe - commentava ieri il critico d'arte Philippe Daverio -. In Canaletto e Guardi c'è tutto. Quelli della Soprintendenza basta che vadano al museo o almeno su internet, vedrebbero il diritto che ci dà la storia di far rinascere ciò che è morto». E Vittorio Sgarbi: «Bene ha fatto la Soprintendenza, in questa emergenza ogni cosa è lecita per ritornare alla normalità, gli ombrelloni non danneggiano nulla. E poi ai tempi di Canaletto a San Marco c'erano tutte le strutture per il commercio».

Nicola Munaro

