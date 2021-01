IL CASO

VENEZIA La vicenda è delicata. E per come tutte le cose Venezia torna a dividersi. Questa volta sotto la lente dei riflettori c'è finita la Fondazione Musei Civici, una vera portaerei della cultura lagunare composta da ben 11 preziose collezioni distribuite tra città storica e isole, dai merletti di Burano all'arte del Settecento a Ca' Rezzonico; da Palazzo Ducale ai tesori del Correr. Ma è bastata una dichiarazione del sindaco Luigi Brugnaro nei giorni scorsi a scatenare le proteste e le divisioni. E che ha fatto di male il primo cittadino della Serenissima? Tra il lusco e il brusco ha detto papale papale che, considerata la pandemia, la conseguente assenza di turisti e il rischio per le casse della Fondazione, i Musei sarebbero rimasti chiusi fino al 1. aprile. Insomma, motivi di pura gestione amministrativa, con i dipendenti messi in cassa integrazione per salvaguardare il posto. Proprio per non trovarsi con l'acqua alla gola (nonostante il Mose...). Ma apriti cielo!

Brugnaro, che si è accollato anche l'interim dell'assessorato alla Cultura, si è ritrovato con la presidente della Fondazione Musei, Maria Cristina Gribaudi e la direttrice Gabriella Belli, immediatamente sulla graticola tra prese di posizione contrarie da parte dell'opposizione in consiglio comunale, con la potenza di fuoco dei sindacati preoccupati per il futuro dei lavoratori, con il rullo dei tamburi da battaglia sui social media. Ma non è tutto, la rivista veneziana online Ytali ha raccolto decine di firme tra intellettuali, cittadini, enti e organizzazioni sotto il titolo Così s'uccide la cultura a Venezia, per chiedere la riapertura dei musei. Tra i firmatari, e confusi tra più di duecento nomi, anche il critico d'arte Salvatore Settis e il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Andrea Martella. «La decisione - si dice nella petizione - stupisce doppiamente perchè sono appena arrivati quasi otto milioni di euro da parte del Governo alla Fondazione come sostanzioso ristoro per la mancata bigliettazione sul 2020. Saltano agli occhi i gravi difetti della struttura dove un immenso patrimonio di carattere pubblico rischia di venire gestito in forme privatistiche».

E ieri anche Vittorio Sgarbi dalle colonne del Giornale ha preso posizione sulla decisione di chiudere i musei fino alla prossima primavera. Ripercorrendo la storia della Fondazione e dei musei civici veneziani, ricordando ancora quando era sovrintendente alle Belle Arti, il critico d'arte ha chiesto al sindaco Brugnaro di tornare sulla sua decisione. «Cerco di capire: - ha scritto - la scelta di Venezia è rassegnazione o speranza? È proiettarsi verso un futuro certo piuttosto che cercare di strappare qualche insufficiente concessione? Io l'avrei riaperta per prima, come un benefico sfogo. Non mi sembra possibile che io debba aggirarmi tra i fantasmi, non trovando speranza e certezza nell'arte. I vivi contagiano i corpi, le opere d'arte guariscono le anime. Bellini è una medicina. Non vederlo mi angoscia».

Il mondo della cultura rilancia invitando il sindaco Brugnaro a rivedere la propria decisione. Intanto la Lega, con il vicesindaco Andrea Tomaello cerca di metterci una pezza. «Non deve passare l'idea che Venezia è chiusa - dice il numero due dell'amministrazione comunale - Non subito, ma appena sarà possibile si aprano i musei nei fine settimana. Serve un messaggio di speranza per gli operatori economici». Ma allo stesso tempo non le manda a dire al primo cittadino: «La decisione è stata di Brugnaro - avverte - perchè non se ne era discusso in Giunta. È chiaro che l'assessore alla Cultura è lui, quindi ci sta che sia sua l'ultima parola, ma secondo noi non è un segnale positivo». Pane al pane e vino al vino.

D'altro canto tocca ad un altro assessore, Michele Zuin, con delega al Bilancio, a riportare tutti con i piedi per terra. «Chiariamo: da parte del sindaco e dell'amministrazione non c'è alcuna volontà di aspettare aprile per aprire i musei civici: - rivela - lo si potrà fare anche prima, se ce ne saranno le condizioni. Viene fatto un monitoraggio costante della situazione, per capire come e quando si potrà tornare a un minimo di ripresa nella mobilità delle persone: vogliamo aprire per i visitatori, non per avere i musei vuoti. Quanto previsto dalla Fondazione è stato deciso in una situazione in cui non c'era (come non c'è ora) alcuna garanzia di ripresa del turismo e delle attività. Oggi si parla di Veneto arancione, se non di peggio, come si può pensare di aprire i nostri musei, facendo lavorare le persone per nulla, col rischio di far saltare i conti della Fondazione? Per chi?».

