IL CASOVENEZIA La questione è di estremo interesse: un soggetto punito per corruzione (o altri gravi reati) con sentenza passata in giudicato può essere processato per evasione fiscale per non aver inserito nella dichiarazione dei redditi gli importi illeciti? Secondo la Procura di Venezia no, perché nessuno può essere obbligato ad autoaccusarsi di un reato, mentre inserendo le mazzette sotto altri redditi sarebbe quasi certamente oggetto di verifica fiscale e dovrebbe spiegare la provenienza di quel denaro, finendo sotto inchiesta per...