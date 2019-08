IL CASO VENEZIA La Mare Jonio dell'armatore Beppe Caccia e di Luca Casarini è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA La Mare Jonio dell'armatore Beppe Caccia e di Luca Casarini è tornata in acqua. E visto che tutte le altre imbarcazioni che hanno soccorso migranti, come la See Watch e la Open Arms, sono sotto sequestro, mentre l'Ocean Viking deve dirigersi a Malta per fare il trasbordo delle 356 persone soccorse, ecco che la nave battente bandiera italiana dell'ex assessore di Venezia e dell'ex leader dei No Global è di fatto l'unica impegnata a «monitorare e denunciare le violazioni dei diritti umani e, laddove ci siano persone in...