IL CASO

VENEZIA L'imprenditore che torna positivo dalla Serbia e rifiuta il ricovero continuando a fare vita sociale, i parenti degli sposi che spargono il contagio nei banchetti nuziali, i pulmini delle badanti da cui scendono persone ammalate, il focolaio che esplode nel centro per migranti di Jesolo. Per il governatore Luca Zaia, può bastare così: «Le regole di salute pubblica in Veneto vengono aggirate dagli infetti, è urgente il fermo per legge». Un tema di cui ieri il leghista ha parlato anche con il ministro Roberto Speranza, ma che evidentemente va al di là delle competenze del titolare della Salute, pur firmatario in giornata di una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio e che risponde così anche ai timori del presidente Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia («Mi preoccupano molto i contagi da Coronavirus della zona balcanica»).

LE ILLEGALITÀ

Zaia va ripetendo da giorni, anche alla luce del sequenziamento del ceppo serbo da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che «non si tratta di razzismo, ma di scienza». E di legalità, aggiunge ora il governatore, alludendo in particolare al caso di Jesolo, ma non solo: «Sta succedendo quello che si sperava non accadesse, ma che avevamo a più riprese paventato potesse essere un grave pericolo: cittadini stranieri rappresentano il focolaio più grande registrato in Veneto dalla fine del lockdown, con decine di positivi e numeri che possono ancora crescere. In questa situazione già preoccupante, si verificano poi vere e proprie gravissime illegalità, con positivi asintomatici che si rendono irreperibili ai controlli. Vanno assolutamente fermati».

IL CONTROLLO

Ad allarmare Zaia sono i comportamenti, registrati dalle autorità sanitarie, di persone infette che rientrano dall'estero, non rispettano le norme di sicurezza e, in alcune occasioni, arrivano a rifiutare le cure offerte o a violare l'isolamento fiduciario. «Di qualsiasi nazionalità siano, quale che sia il mezzo di trasporto utilizzato, da qualsiasi area provengano aggiunge Zaia mi chiedo come mai non si provveda immediatamente al controllo e, se necessario, al fermo alla frontiera di queste persone, utilizzando le leggi vigenti o, qualora indispensabile, approvando con assoluta urgenza norme specifiche. Esiste un Piano di sanità pubblica che va fatto rispettare ad ogni costo, nell'interesse delle stesse persone infette e dell'intera comunità civile, perché se c'è un modo per far tornare Covid-19 è proprio quello di permettere ai positivi di girare indisturbati, mentre vanno fermati». I rischi sussistono a Nordest, attraversato dai flussi balcanici, ma anche al Sud, esposto agli approdi africani. «Mi chiedo ad esempio conclude Zaia quali test si facciano e come siano fatti all'arrivo degli immigrati provenienti dal Nordafrica, sia allo sbarco che successivamente. In presenza di una situazione come questa, si deve arrivare a pensare anche a un blocco totale, perché la solidarietà è sacra e inviolabile, ma la salute pubblica vale di più».

I SINDACI

Ma a chi spettano le verifiche? Mario Conte, presidente di Anci Veneto, dice che i Comuni sono «perfettamente allineati» con Zaia: «Serve un segnale forte e chiaro per contrastare il problema e far rispettare le regole». Segue però una puntualizzazione: «Il controllo di queste persone non può essere scaricato sulle spalle dei sindaci e delle amministrazioni comunali. Stiamo già affrontando una situazione complicata a causa del Covid-19 e non possiamo assumerci ulteriori aggravi per responsabilità altrui. Queste persone, quando arrivano sul territorio e circolano indisturbate, rischiano di accendere nuovi focolai mettendo in seria difficoltà i sindaci e le comunità. È necessario intervenire perché queste persone vengano controllate non appena varcano il confine altrimenti rischia di essere troppo tardi. Non è soltanto una questione amministrativa o di legalità ma della salute dei cittadini che, per noi sindaci, viene prima di tutto».

I DIPLOMATICI

Intanto anche il governatore Fedriga torna a guardare con preoccupazione al di là dell'Adriatico: «Ho avuto modo di incontrare ieri i rappresentanti diplomatici italiani in quei Paesi e i rappresentanti diplomatici in Italia di quei Paesi e ho fatto presente che la situazione nell'area balcanica è particolarmente grave».

Angela Pederiva

