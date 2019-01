CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA L'ha trovata papà Salvatore, mettendo a posto i cassetti della figlia Maria Teresa, per tutti semplicemente Sissy, dopo che sabato 12 gennaio il cuore della ventinovenne agente di polizia penitenziaria del carcere femminile della Giudecca - in coma dall'1 novembre 2016 per un colpo di pistola esploso nell'ascensore del reparto di Pediatria dell'ospedale Civile di Venezia - aveva smesso di battere. E quel foglio, una lettera scritta a mano da Sissy Trovato Mazza, in stampatello, ora è parte del fascicolo aperto per induzione al...