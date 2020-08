IL CASO

VENEZIA Il Veneto non torna indietro, l'ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia il 26 giugno e poi rinnovata la settimana scorsa fino a metà ottobre non sarà modificata: in Veneto si continuerà a viaggiare a capienza piena su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale che siano treni, autobus, vaporetti. E lo stesso sarà in altre regioni. «In attesa che a Roma finiscano di litigare, noi confermiamo la nostra l'ordinanza», ha detto ieri Zaia auspicando però che i ministri facciano chiarezza e, soprattutto, risolvano il problema: «Perché se devo ridurre la capienza del 40 o del 50 per cento, salta il trasporto pubblico locale. E, anche se avessi i soldi, non potrei comprare nuovi treni o nuovi bus perché non ce ne sono sul mercato». L'alternativa? Stare a piedi. Come è successo ieri a quanti non sono riusciti a salire sulle Frecce, unici mezzi di trasporto su cui valgono le regole di distanziamento dettate dal ministro alla Salute Roberto Speranza. Treni ad alta velocità a mezzo carico, aerei invece a pieno carico. E intanto le Regioni fanno da sé.

BIGLIETTI ESAURITI

La stretta sui trasporti a causa del coronavirus potrebbe infatti non riguardare gli aerei, per i quali le regole rimarranno quelle attuali. «Il Comitato tecnico scientifico è a lavoro su questo e io ho espresso una posizione molto chiara», ha detto il ministro Speranza. Invece è sui treni e sugli altri mezzi pubblici che si confrontano e si scontrano il Governo e le Regioni. «Mi auguro che anche le Regioni possano concordare sulla nostra visione e non creare polemiche inutili», ha detto ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D' Incà, ricevendo a stretto giro il rimbrotto del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: «Il ministro D'Incà non scarichi sulle Regioni i contrasti interni al governo: l'incertezza creatasi sul trasporto pubblico è infatti tutta in capo all'esecutivo nazionale».

E, infatti, a livello locale sono in vigore un po' ovunque disposizioni meno restrittive di quelle ribadite da Speranza per i convogli ad Alta Velocità e gli interregionali. Il tutto mentre sono stati praticamente esauriti tutti i biglietti per i treni Frecciarossa in partenza da Milano per il sud Italia nel prossimo fine settimana: con il mantenimento delle norme sul distanziamento si sono di conseguenza dimezzati i biglietti. Domani il Comitato tecnico scientifico incontrerà il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli in videoconferenza per esaminare il nuovo protocollo dei trasporti.

I GOVERNATORI

Le Regioni sono però schierate per una maggiore apertura del trasporto pubblico. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha firmato una ordinanza che dà il via libera alla piena occupazione dei posti a sedere e del 50% di quelli in piedi sui mezzi pubblici. «Alta velocità e treni regionali hanno tempi di percorrenza molto diversi», ha osservato l'assessore regionale Claudia Terzi. Atm - società di trasporti milanesi - ha prudenzialmente lasciato i segni di distanziamento sui mezzi, in attesa di avere delucidazioni, chiedendo ai viaggiatori di rispettarle. In Piemonte l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi ha fatto sapere di «non essere nelle condizioni di eliminare il distanziamento a bordo dei mezzi pubblici». Se nel Lazio la capienza dei mezzi pubblici è rimasta al 50 per cento, anche in Puglia come al Nord bus e treni viaggiano a pieno carico. In Sardegna si può occupare il 100% dei posti a sedere su treni e autobus fin dal 15 luglio. Sulle linee regionali della Campania è invece al 60% la capienza dei convogli e il pienone è previsto solo sui traghetti per le isole, sempre con mascherina.

Va detto che tutte queste ordinanze regionali più permissive rispetto alle disposizioni ministeriali non sono state impugnate. E Zaia ricorda che una ratio c'è: «Non è un atto di irresponsabilità. Voglio ricordare che il 13 aprile a Palazzo Chigi le parti sociali assieme al Governo hanno chiuso il famoso accordo per le prime aperture delle aziende e per mettere in sicurezza i lavoratori si è stabilito che sotto il metro di distanza si può stare fianco a fianco, anche per otto ore, indossando la mascherina. A casa mia, per la proprietà transitiva, vuol dire che gli stessi lavoratori nell'autobus possono stare fianco a fianco con la mascherina. Ma è vero che siamo in un limbo: a Roma trovino una soluzione». Pensando anche alla prossima apertura delle scuole.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA