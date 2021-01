IL CASO

VENEZIA Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha disposto una ispezione all'ospedale di Camposampiero, in provincia di Padova, per verificare se davvero i pazienti restano tre-quattro giorni in pronto soccorso prima di essere ricoverati e se i giovani muoiono per mancanza di cure. Tutto questo a seguito delle dichiarazioni del dottor Carlo Santucci, il medico diventato famoso come l'eroe del treno per aver salvato una turista sulle Dolomiti e per questo premiato anche dal presidente Sergio Mattarella, ora in servizio al Pronto soccorso dell'ospedale padovano, che, attraverso post sul proprio profilo Facebook e interviste, non ha risparmiato bordate alla gestione sanitaria in Veneto.

LA VERIFICA

«Questo non è il momento delle polemiche - ha detto il presidente Zaia - ed evito ogni riflessione sulle accuse rivolte al sistema sanitario veneto, alla sua dirigenza e all'assessore perché dobbiamo essere tutti una squadra, ma è doveroso fare chiarezza. Il dottor Santucci, che è un professionista e ha una laurea in tasca, parla di aspetti sanitari che non possono restare in un'area grigia, specie quando riferisce di giovani che muoiono perché non ricevono le cure o di pazienti che restano in pronto soccorso per giorni anziché essere ricoverati subito. Io - ha puntualizzato il presidente della Regione - non sono un medico, non sono in grado di dare risposte, ma va fatta chiarezza». Come? «Ho chiesto al direttore della sanità regionale, Luciano Flor, di fare una verifica puntuale e urgente sugli aspetti di natura sanitaria sollevati dal dottor Santucci perché di fronte ad accuse di questo genere sono doverosi precisi accertamenti».

LE BORDATE

Il dottor Santucci aveva paragonato la sanità veneta a La zattera della Medusa di Theodore Géricault, il dipinto custodito al Louvre che raffigura la fregata francese naufragata a causa di negligenze e incapacità del comandante. Non aveva risparmiato l'assessore Manuela Lanzarin che «dall'alto e dallo specifico del suo diploma da traduttrice e interprete, guida la Sanità di una delle regioni più in carenza di personale sanitario». Aveva poi accusato la Regione di non prestare ascolto alle sue proposte: «Non si può riconoscere una carenza cronica di medici senza attuare nulla di pratico per risolvere il problema, altrimenti resta solo sterile propaganda». Ma, al di là dei giudizi sulla classe dirigente del sistema sanitario, il medico aveva riferito episodi specifici, parlando di «persone di 40-50 anni con problemi importanti di saturazione, che necessiterebbero di un ricovero immediato» e invece «spesso restano in pronto soccorso anche 3-4 giorni». «Non muoiono solo gli anziani, perché non riusciamo a curare nemmeno i giovani», aveva detto in una intervista.

Ora, su disposizione del governatore Zaia, toccherà al direttore generale della sanità veneta fare una «verifica» su quanto riferito e dichiarato dal medico-eroe.

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA