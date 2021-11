Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Il dato certo è che i banchi con le rotelle destinati al liceo Benedetti Tommaseo di Venezia sono finiti in discarica: inutilizzati, accatastati per mesi in biblioteca col rischio di provocare un incendio trattandosi di materiale infiammabile, a un certo punto la dirigente dell'istituto superiore ha deciso di buttarli: «Noi non li avevamo mai chiesti», ha detto Stefania Nociti. Ma l'ex Struttura commissariale per l'emergenza...