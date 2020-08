IL CASO

VENEZIA Il 1° settembre in Veneto riapriranno gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Due settimane dopo, il 14, la campanella suonerà per tutte le altre scuole: elementari, medie, superiori, istituti professionali. Ma chi garantirà la non contagiosità degli insegnanti? Il piano nazionale pensato dai ministri della Salute e dell'Istruzione prevede i controlli dei docenti attraverso un test sierologico - il cosiddetto pungi-dito - che gli interessati dovrebbero andare a fare - se vogliono e gratis - nell'ambulatorio del proprio medico di famiglia. Solo che i medici di famiglia nicchiano. Risultato: in Veneto la situazione è a macchia di leopardo, in alcune province - come Padova - l'adesione dei medici di base è stata massiccia, in altre - come Treviso e Vicenza - siamo ancora al muro contro muro.

IL PIANO

«È una partita nazionale, definita dai ministri della Salute e dell'Istruzione - ha spiegato l'assessore regionale del Veneto, Manuela Lanzarin - Il commissario straordinario per il Covid Domenico Arcuri ha fatto una gara e ha comprato 2 milioni di test sierologici. Una settimana e mezzo fa ci è stato consegnato in Veneto dal ministero dell'Istruzione il contingente per gli insegnanti e il personale non docente della nostra regione, stiamo parlando di oltre 95mila saponette che abbiamo già distribuito alle Ulss che a loro volta dovrebbero consegnarle ai medici di medicina generale». Il piano prevede che ogni insegnante vada a farsi fare il test sierologico dal proprio medico. La stima è che ogni medico debba fare circa 20-25 tamponi. I test dovrebbero iniziare già lunedì 24 agosto considerato che le scuole dell'infanzia apriranno il 1° settembre. E, attenzione, è tutto su base volontaria, gli insegnanti possono anche rifiutarsi. Ma che succede se gli insegnanti vanno dal medico e trovano la porta sbarrata? Di qui l'appello del governatore Luca Zaia: «Chiediamo un ulteriore sforzo ai medici di base, che sono fondamentali, perché ci aiutino a creare quel network sul territorio per testare tutti i docenti e gli operatori prima dell'avvio delle scuole in Veneto».

LA RIUNIONE

Qual è stata la risposta? La maggior parte dei medici di base del Veneto ha detto sì. Soddisfatto Domenico Crisarà, presidente della Fimmg, che ieri ha organizzato un'assemblea online, per valutare appunto l'orientamento dei colleghi: «Dei 600 sanitari di famiglia del territorio padovano - ha osservato - 300 hanno presenziato al webinar e quasi tutti si sono dichiarati pronti a procedere con le analisi su docenti e personale scolastico. A Padova, quindi, così come a Verona, Venezia, Rovigo e Belluno, la situazione è tranquilla e già stamane i medici andranno nei distretti a recuperare i kit per i test e i dispositivi di protezione. Incerta, invece, è la situazione a Vicenza e Treviso, dove c'è ancora un po' di maretta». Il fronte del no ha espresso perplessità sulla validità degli esami con la saponetta che, in caso di esito positivo, devono comunque poi essere validati dal tampone e anche sulle modalità organizzative soprattutto nel caso in cui il referto accerti la presenza del Covid, perché ciò imporrebbe lo stop dell'attività ambulatoriale, almeno fino a quando anche il medico stesso non ha effettuato il tampone. «Ciascun medico - ha detto Crisarà - farà 30 test in 15 giorni, che non mi pare un impegno impossibile. E comunque, se non avessero risposto affermativamente, io non sarei rimasto. Invece sono orgoglioso di rappresentare professionisti seri e responsabili»

Nicoletta Cozza

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA