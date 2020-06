IL CASO

VENEZIA I viaggiatori si lamentano: non ci sono treni. Trenitalia si lamenta: non ci sono passeggeri. Sembrerà difficile da credere, ma hanno ragione entrambi. Hanno ragione i trevigiani che devono tornare a casa la sera tardi da Venezia e, nonostante il nuovo orario ferroviario entrato in vigore da pochi giorni, non hanno più trovato il vecchio treno per Udine delle 23:01, adesso l'ultimo disponibile per Trieste è alle 21:01 e per Udine alle 21:13. Morale: «Siamo costretti ad usare mezzi propri con notevoli spese, chiediamo che vengano ripristinati al più presto». Hanno ragione i polesani che si sono affidati alla consigliera regionale Patrizia Bartelle per far presente con una interrogazione che nel tabellone orario di Sistemi Territoriali dal 15 giugno scorso è scomparso il treno Adria-Venezia delle 7.55 e che ora tra le partenze dal capoluogo del Delta c'è un buco di 3 ore: o prendi il treno delle 6.55 o aspetti le 9.55. Ma ha ragione anche Trenitalia: alle 17 di ieri pomeriggio la media di passeggeri era di 53 persone a bordo. E la settimana prima di 40.

«Sto raccogliendo tutte le segnalazioni che arrivano sia in Regione che a Trenitalia», racconta l'assessore ai Trasporti Elisa De Berti che ieri, durante la consueta diretta televisiva e social è stata tirata per la giacchetta da Luca Zaia: «La nostra De Berti è il mastino di Trenitalia, io dico che dovrebbe cominciare ad azzannare», ha detto il governatore aggiungendo di essere «fortemente preoccupato»: «Vanno modificate le linee guida, non si può lasciare la capienza al 50%, bisogna togliere il limite del distanziamento sociale con l'obbligo della mascherina». Quanto ai treni, «è vero - ha detto Zaia - che alcune corse non le hanno ripristinate, se questa scelta fosse per recuperare i fatturati precedenti sarebbe inaccettabile». Al che la consigliera regionale del M5s, Erika Baldin, l'ha attaccato: «Zaia sembra svegliarsi soltanto ora. Non chieda più corse in conferenza stampa, ma lo pretenda con atti formali».

Ma quanti sono i treni in circolazione? A fornire i dati è proprio il mastino De Berti: «È attivo l'85% dei treni regionali. Su alcune linee, come la Verona-Venezia, siamo sul 90-95%». E perché la gente si lamenta? «Sostanzialmente mancano i treni serali. E si va in sofferenza il sabato e la domenica, quando la gente va in gita soprattutto a Venezia. Le lamentele nei giorni feriali? Singole esigenze». E allora ecco l'altra faccia della medaglia: quanti sono i passeggeri che utilizzano i treni? «Attualmente siamo al 20-25% dell'utenza pre-Covid. Alle 17 di oggi (ieri, ndr) la media dei passeggeri a bordo dei treni era di 53 persone e la settimana scorsa si era a 40. Ad oggi utilizzano i treni 35mila persone al giorno contro i 160mila dell'epoca pre-coronavirus». Una media di 53 persone a bordo su treni che, come il Rock, hanno una capienza di 700 posti ora ridotti, per via del droplet, a 350. Perché così pochi utenti? «Per tanti motivi - spiega l'assessore - le scuole sono chiuse, non ci sono lezioni all'università, mancano i turisti, non ci sono gli stagionali e tanta gente è a casa in smart working».

E poi c'è la questione dei costi. «L'offerta deve essere parametrata alla domanda. Ma se abbiamo un 20% di utenti, è chiaro che manca un 80% di ricavi. Chi paga? Noi abbiamo chiesto che se ne faccia carico il Governo, ma a Roma rispondono che non è disponibile a pagare treni che viaggiano vuoti». È il cane che si morde la coda. E chi ha bisogno di tornare a casa la sera deve arrangiarsi.

