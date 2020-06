IL CASO

VENEZIA Gli emendamenti sono stati tutti ignorati e le scuole paritarie non hanno ottenuto neanche un euro in più. Il tanto atteso decreto Scuola passato sabato alla Camera, con 245 sì e 122 voti contrari, ha lasciato a bocca asciutta i 900mila studenti italiani che frequentano i 13mila istituti paritari. Un intervento di dieci minuti alla Camera a parlare del diritto «di libertà di scelta educativa per i propri figli» e di «atteggiamento di chiusura ideologica» ha avuto per protagonista Marco Marin, deputato padovano di Forza Italia paladino nella difesa delle paritarie. Cassati tutti gli emendamenti presentati da lui e dal suo partito, Marin ha ribadito che non ha nessuna intenzione di arrendersi. «Il decreto Scuola doveva essere un provvedimento ambizioso che invece si è risolto con un nulla - spiega Marin - offre una soluzione ibrida per i precari, destina poche e anche tardive risorse per l'edilizia scolastica, propone soluzioni inattuabili come le barriere in plexiglass e nulla ha dato alle scuole paritarie. Ora tutti le nostre richieste verranno girate come emendamenti al decreto Rilancio». In questi emendamenti viene chiesto un fondo da 500 milioni per le scuole paritarie, finanziamenti per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagare le mensilità e detrazioni fino a 5.500 euro delle rette scolastiche. «Oltre - conclude Marin - all'estensione del buono scuola, che funziona bene in Veneto e Lombardia, a tutta Italia».

Una levata di scudi arriva anche dal friulano Mario Pittoni, senatore della Lega e presidente della Commissione Cultura a palazzo Madama. «Il Governo non ha alcuna intenzione di investire sulla scuola, nonostante l'emergenza sanitaria - attacca il leghista - Il messaggio offerto dal decreto Scuola appena approvato, insieme all'idea di affidarsi a plexiglass e visiere, è chiaro: scordatevi risorse per nuovi spazi e stabilizzazione docenti, fondamentali per una didattica in sicurezza all'altezza della situazione».

I GESTORI

Tutte le difficoltà nelle parole degli enti gestori di queste strutture. Una realtà, quella delle paritarie, che accoglie 866mila studenti in tutta Italia, 100mila docenti e 13mila istituti. Solo in Veneto sono oltre 100mila i ragazzini che frequentano le paritarie, dei quali 83mila sono iscritti ai 1.128 asili, 12mila si trovano nelle 97 primarie, 7mila studenti nelle 64 medie e 8.900 frequentano le 100 scuole superiori presenti nel territorio regionale. Se queste chiudono la loro utenza si riverserà nelle scuole pubbliche. «Il decreto Scuola ha ignorato le nostre realtà - dice Stefano Cecchin, presidente veneto della Fism, Federazione italiana scuole materne, che non nasconde un mix di rabbia e disperazione - se a settembre il rapporto docente-studenti sarà di 1 a 15 cosa facciamo? Dove mettiamo questi alunni? Se in emergenza bisogna dimezzare il numero di studenti per classe, le risorse vanno raddoppiate». Invece per ora il governo ha previsto, nel decreto Rilancio, 135 milioni destinati alle scuole paritarie, dei quali 70 milioni per la primaria e secondaria e 65 per asili e servizi educativi della fascia 0-6 anni. «Solo per quest'ultima fascia d'età erano stati chiesti 240 milioni - spiega Cecchin - e complessivamente per tutti gli ordini di istruzione 500 milioni». Scuole che, spiega il presidente della Fism, danno lavoro a «100mila insegnanti a livello nazionale e 9mila solo in Veneto e accolgono un decimo degli studenti. Cosa diciamo a tutte queste famiglie? Come facciamo ad organizzare le riaperture a settembre senza aiuti?» E ci tiene anche a sfatare la convinzione che dietro a questi istituti ci siano sempre enti religiosi. «Alle spalle di queste scuole c'è un grandissimo lavoro di volontariato - conclude Cecchin - solo a Verona ci sono 145 asili paritari gestiti da associazioni di genitori, lo stesso accade a Rovigo e Belluno e un po' in tutto il Veneto. Un lavoro enorme di volontariato che non ce la fa ed esporsi a un così alto grado di debito dovuto all'emergenza sanitaria».

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA