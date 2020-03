IL CASO

VENEZIA Forse avrebbero dovuto organizzare prima la distribuzione ai Comuni e poi dare l'annuncio. Perché quando, all'ora di pranzo, i tg hanno mostrato il governatore Luca Zaia indossare la mascherina con il leone di San Marco, logo dell'impresa Grafica Veneta del mecenate Fabio Franceschi, e poi sui social la lettera dell'assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin che annunciava la distribuzione ai Comuni dei dispositivi di sicurezza made in Veneto, si è scatenato il prevedibile: richieste di informazioni, telefonate alla polizia locale, appostamenti davanti ai municipi. Anche perché l'immagine del presidente della Regione con il volto mascherato ha sortito l'ovvia conseguenza: la mascherina non serve più solo ai malati, serve anche ai sani, quindi bisogna averla. Tanto più che, grazie al produttore Franceschi che ne ha regalate 2 milioni alla Regione, sono tutte gratis.

È così che i sindaci hanno dovuto invitare i propri concittadini a stare calmi e ad evitare «inutili spostamenti» per andare a prendere mascherine che ancora non ci sono. Non abbiamo ricevuto mascherine ha scritto, tutto in maiuscolo, il sindaco di Mirano (Venezia) Maria Rosa Pavanello sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale: Vi chiediamo di attendere ulteriori #informazioni, evitando di chiamare i numeri di #protezionecivile e delle forze dell'ordine e della polizia locale. E lo stesso a Treviso, dove il sindaco (leghista) Mario Conte è anche presidente dell'Anci: alle tante telefonate e mail ricevute ha fatto rispondere che attende sia il materiale che le disposizioni su come distribuirlo. Idem a Padova e a Venezia.

IL DONO

Le mascherine, comunque, arriveranno. A produrle è stato Fabio Franceschi, mister Grafica Veneta, l'azienda di Trebaseleghe che è tra i maggiori stampatori di libri a livello internazionale. Franceschi ha riconvertito la produzione e con i suoi operai si è messo a fare mascherine, fino a trovare il modello giusto. Zaia ha detto di averle testate e ha mostrato in diretta Facebook come indossarle. Sono di forma rettangolare, con la scritta Regione Veneto e il logo di Grafica Veneta («Fabio non voleva, sono stato io a dirgli di metterlo»), coprono quasi tutto il volto e si agganciano alle orecchie senza necessità di elastici o nastri. Sono mascherine in tessuto-non-tessuto a uso quotidiano non medicale, significa che non vanno bene a livello professionale, e andrebbero cambiate due volte al giorno. Zaia le ha elogiate: «Morbide, resistenti, proteggono naso e bocca e non danno fastidio, io in ufficio le indosso tutto il giorno». A parte i 2 milioni gratuiti, non è stato ancora fissato il prezzo di vendita. Franceschi ha riferito di aver ricevuto un ordine anche dalla Protezione civile nazionale per fornirne un milione al giorno e di lavorare su quelle per gli usi sanitari.

IN PISTA

Per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiale sanitario, il Veneto è pronto ad andare in Cina a comprarne una partita: «Abbiamo un aereo - ha detto Zaia - che attende a Verona da quattro giorni, è un 787 che caricheremo in tutta la stiva più la parte passeggeri per 40 tonnellate di materiale. Però abbiamo il problema di trovare un aeroporto per caricare la merce e di avere poi chiarezza sul fatto che l'aereo possa tornare indietro, perché lì abbiamo la quarantena d'ufficio».

La Regione intanto ha invitato la popolazione, soprattutto gli anziani, a non aprire la porta di casa a presunti incaricati di effettuare il controllo con il tampone per il coronavirus: «Sono sciacalli, chiamate il 112». E a proposito di tamponi, Zaia ieri ha precisato: «Non ho mai detto che li facciamo a tutti i veneti». Solo che è esattamente quello che si era capito quando ha annunciato il progetto dei tamponi on the road.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA