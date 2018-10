IL CASO VENEZIA Dopo dieci anni di soffocanti lacci contabili, finalmente i Comuni,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Dopo dieci anni di soffocanti lacci contabili, finalmente i Comuni, le Province e le Città Metropolitane possono tornare a rifiatare. La boccata di ossigeno arriva dalla circolare con cui ieri il bellunese Daniele Franco, ragioniere generale dello Stato e uomo-chiave della manovra, in virtù di due sentenze della Corte Costituzionale ha disposto che a partire dal 2018 gli enti locali «possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti»: si sbloccano così avanzi per 11 miliardi e 346 milioni, stando ai conti...