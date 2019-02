CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Centotrentasei milioni e 800 mila euro. È questa la quantificazione del danno ambientale provocato dai Pfas in Veneto, per la precisione nel territorio di tre province: Vicenza, Verona, Padova. L'annuncio l'ha dato ieri, in audizione alla Commissione bicamerale Ecomafie, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, comunicando la cifra quantificata dall'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. «In questo modo - ha detto Costa - il ministero si può costituire in giudizio per quella cifra tramite...