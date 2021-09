Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VISITAVENEZIA Un motoscafo sovraccarico di fascicoli, che fa la spola tutti giorni tra il Canal Grande e piazzale Roma, guidato da un conducente che sta per andare in pensione e per il quale non si trovano sostituti. È l'immagine plastica di quanto arranca la macchina giudiziaria a Venezia ed è la cartolina ricordo che la ministra Marta Cartabia riporta con sé a Roma, «un'istantanea vivida che non avrei potuto vedere se non con i miei...