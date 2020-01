IL CASO

VENEZIA C'è chi fatica a crederci e chi confida in un passo indietro. Però finora una cosa è certa: il progetto Erasmus è a rischio. Nelle ore in cui è arrivato il via libera definitivo alla Brexit, il parlamento britannico ha bocciato un emendamento che avrebbe garantito il rinnovo automatico dello storico programma di scambio tra studenti europei dopo l'uscita dall'Unione europea. Non è un addio, si è affrettato a precisare il governo di Londra bersagliato dalle critiche, ma quasi. Con il voto di mercoledì sera, Erasmus+ (come si chiama da qualche anno) finirà nel calderone dei dossier da affrontare nei futuri negoziati con Bruxelles. Il voto ai Comuni era atteso ed è stato in linea con la promessa del premier Boris Johnson di mettere fine alla libertà di movimento dopo la Brexit. Tuttavia ha suscitato reazioni di protesta da entrambi i lati della Manica. Il governo britannico, prima per bocca del sottosegretario all'Istruzione Chris Skidmore, poi con un comunicato ufficiale, ha provato a placare gli animi. «C'è l'impegno a mantenere i rapporti accademici con l'Ue anche attraverso l'Erasmus+. Vogliamo assicurarci che gli studenti britannici e quelli europei possano continuare a beneficiare dei rispettivi sistemi educativi», è scritto nella nota dove tuttavia si precisa «se sarà nei nostri interessi farlo».

GLI ATENEI VENETI

E mentre le Università venete di Venezia e Padova garantiscono che gli studenti attualmente coinvolti in un Erasmus porteranno a termine il loro percorso di studio nel Regno Unito, già si parla di fare accordi bilaterali con gli atenei inglesi per proseguire negli scambi tra studenti. Va detto che nel 2019 sono stati complessivamente 3mila gli studenti italiani e 30mila quelli europei andati in Inghilterra grazie ad Erasmus. E che tutto questo possa finire Michele Bugliesi, rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, fatica a crederci. «È incomprensibile che il Regno Unito voglia uscire dal progetto Erasmus - commenta - sarebbe una scelta sconcertante che mi lascia allibito». Ma si dice ugualmente ottimista: «Confido sulla forza delle accademie inglesi e sulla pressione che possono fare per non uscire da Erasmus, perché da una scelta come questa ci rimetterebbero tutti, per primi gli inglesi che hanno avuto grandi vantaggi dal lavoro di ricerca europea. Per loro sarebbe un suicidio». Possono comunque stare tranquilli gli studenti di Ca' Foscari che stanno facendo l'Erasmus o che sono prossimi a partire. Nell'anno accademico in corso sono 84 gli studenti dell'università veneziana coinvolti in uno scambio con il Regno Unito, dei quali 20 in partenza nel secondo semestre. Mentre gli studenti inglesi accolti nello stesso periodo sono 20, dei quali 10 in arrivo. Numeri che confermano le tendenze del precedente anno accademico (2018-2019) che ha visto 91 studenti di Ca' Foscari in Inghilterra e 28 ragazzi inglesi accolti da noi. Cifre anche più alte arrivano dall'Università di Padova: sono, infatti, 150 i ragazzi coinvolti in un Erasmus inglese durante quest'anno accademico, di cui 20 si trovano ancora nel Regno Unito. Va detto, però, che la Gran Bretagna non è la meta preferita degli studenti padovani che nell'anno 2018-2019 hanno prediletto la Spagna, con 367 ragazzi che hanno scelto questo paese per un soggiorno di studio, seguita da Germania (211), Francia (164), quindi la Gran Bretagna (126) e il Portogallo (111), mentre tutte le altre mete erano sotto quota 100. I ragazzi che si trovano attualmente nel Regno Unito possono comunque finire il loro percorso, perché l'ateneo di Padova, in previsione della Brexit e dell'eventuale abbandono inglese di Erasmus, aveva accantonato un fondo. «Siamo stati lungimiranti nel prevedere per tempo quel che sarebbe successo con la Brexit per l'istituto dell'Erasmus - spiega Alessandro Paccagnella, prorettore alle relazioni internazionali dell'Università di Padova - il nostro obiettivo primario è sempre stato quello di salvaguardare il diritto di un universitario di studiare e confrontarsi in un'istituzione scientifica straniera. L'aver stanziato per tempo un fondo salva-Erasmus ha risolto il problema contingente».

GLI ACCORDI BILATERALI

Però se il presente è salvo, regna l'incertezza sul futuro. Le più importanti università inglesi, a partire da Oxford e Cambridge, si sono già dimostrate interessate a fare accordi bilaterali con le università italiane per consentire la prosecuzione degli scambi di studenti. «Tuttavia è impensabile che ogni singola università possa sottoscrivere decine di accordi bilatelali con le accademie britanniche - conclude Paccagnella - Stiamo monitorando giorno per giorno quel che sta succedendo, certo che in mancanza di una policy unitaria sull'argomento attendiamo almeno delle indicazioni generali di quadro giuridico e status degli studenti sia da parte dell'Unione Europea che, ovviamente, del governo della Gran Bretagna».

Raffaella Ianuale

