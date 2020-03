IL CASO

VENEZIA Bisognerà chiarirsi sul significato di necessità. Ossia: per una messa in piega si può uscire di casa? La ceretta può essere annoverata nella lista dei motivi contingenti e tali da giustificare un tragitto casa-istituto di bellezza? O sono solo futilità? Anche perché il criterio del droplet non pare possibile da applicare quando c'è un bigodino da arrotolare o una passata di smalto da stendere. Per non dire del barbiere: come può spuntare il pizzetto stando ad almeno un metro di distanza dal barbuto? Su tutto ciò il Veneto attende chiarimenti da Roma, l'Emilia-Romagna ha imposto mascherine e guanti, mentre la Campania ha ordinato la chiusura per tutti, estetiste e parrucchieri.

Domenica, quando l'Italia era ancora spaccata in due perché il primo decreto di Giuseppe Conte dichiarava zona rossa solo la Lombardia e quattordici province tra Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Piemonte, il governatore emiliano Stefano Bonaccini firmava una ordinanza per meglio esplicitare i divieti. Testuale: «Nell'esercizio delle attività Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere, Servizi di istituti di bellezza, Servizi di manicure e pedicure, attività di Tatuaggio e piercing, gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono, a far data dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020, indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l'altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro». Insomma, aperti ma protetti. Il contrario della Campania dove un'ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha fatto chiudere barbieri, parrucchieri e centri estetici fino al prossimo 3 aprile.

Ora, che le estetiste usino mascherina e guanti è abbastanza comune. Meno per i parrucchieri. Ancora più insolito per i barbieri. Solo che il successivo Dpcm di Conte, quello di lunedì sera #IoRestoaCasa, ha fatto sorgere un altro quesito: se il supermercato e la farmacia sono consentiti, anche la piega e la pedicure possono essere considerate situazioni di necessità? «Ne abbiamo parlato in teleconferenza con Roma - dice il governatore del Veneto, Luca Zaia - io stesso ho posto il quesito sui barbieri». Pare che la risposta debbano darla i prefetti. Intanto dai dati della Cna risulta che l'80% dei saloni sia deserto.

