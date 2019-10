CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Bersagliata su Twitter e Facebook da migliaia di commenti offensivi e, come spesso succede alle donne, sessisti. Vittima dell'ondata di violenza social è la padovana Vanessa Beghin, titolare di due aziende a San Martino di Lupari e a Castelfranco Veneto, ma anche assessore alle Attività Produttive a Galliera Veneta, dov'è stata eletta cinque mesi fa in una lista sostenuta dalla Lega. Una colpa evidentemente imperdonabile per gli odiatori che, scoprendo la sua appartenenza politica da tweet e post di un europarlamentare del...