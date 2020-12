IL CASO

VENEZIA Avvisati all'ultimo momento, divieti tardivi con i pranzi di Vigilia, Natale e ultimo dell'anno organizzati, prodotti già acquistati e ora inutilizzabili, ennesima mazzata su un settore, la ristorazione, già provato dal primo lockdown di primavera. Ora ristoranti, locali, bar chiudono di nuovo, la possibilità di svolgere il servizio di asporto (fino alle 22) o di consegna a domicilio delle preparazioni è una ben magra consolazione. Alla vigilia della partenza dei nuovi blocchi, gli imprenditori veneti del settore sono sconcertati.

Cominciamo a tastare il polso della categoria da Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe (Associazione pubblici esercizi) di Venezia, uno che non le manda a dire: «Ancora una volta hanno colpito duro un settore che poteva essere risparmiato perché bastava applicare le regole già date: con le prenotazioni si poteva regolare e controllare il flusso, permetterci di lavorare in sicurezza. Non hanno voluto». Sui ristori nessuna fiducia: «Copriranno forse il 10%» dice Pancin con amarezza.

PADOVA

I ristoratori padovani, in particolar modo gli esercenti dei Colli Euganei, abituati al tutto esaurito, sono inferociti. «Quello che più ci turba - spiega la rappresentante di Ascom, Francesca Borin - è che il decreto non abbia minimamente pensato alle ricadute sul personale. I ristori non contemplano le tredicesime che dovremo quanto meno anticipare di tasca nostra. Non è possibile, inoltre, concepire il risarcimento sul calcolo del mancato provento registrato nei normali mesi dell'anno e non nei mesi di maggior lavoro e ricavo, come il periodo delle festività».

TREVISO

Nella Marca il morale è sotto i tacchi. Giacomo Benvegnù del ristorante L'Incontro: «C'è tanta gente in ospedale, ma quanta confusione. Questa decisione andava presa prima». Disperato anche Alfredo Sturlese del ristorante Toni Del Spin: «A gennaio ci sono i pagamenti, così ci fanno morire tutti». E Federico Capraro, presidente provinciale Ascom: «Le regole sono regole, ma le nostre attività avevano già risentito dell'orario dimezzato, soprattutto i centri maggiori come Treviso, Conegliano, Castelfranco, Montebelluna». I dati sono pessimi. Rispetto allo stesso periodo 2019, l'alberghiero registra -80% di fatturato; la ristorazione -60%, il commercio dal -30 al -50%.

BELLUNO

In montagna sono furibondi. «Vedo accanimento - sbotta Rossana Roma, presidente di Fipe Belluno - Dopo il lockdown siamo stati tra gli ultimi a poter riaprire e già dallo scorso ottobre, quando ci hanno segato gli orari serali insieme alle gambe, siamo stati tra i primi a subire nuove restrizioni. Ora la chiusura totale. Senza mai una spiegazione sul perché i ristoranti sarebbero luoghi di contaminazione. Difficile accettare misure non motivate». «Avevamo già perso la Pasqua e la festa della mamma. La mazzata del Natale sarà terribile - spiega il presidente del settore dolciario di Confartigianato, Cristiano Gaggion - Per le pasticcerie, la vendita di prodotti artigianali, dolci e panettoni, è compromessa a vantaggio dei prodotti industriali».

ROVIGO

Il Polesine ce l'ha con i ristori promessi. Poco più che briciole. «Quelli annunciati da Conte compensano a malapena le perdite del giorno di Natale. Per tutto il resto del periodo siamo completamente scoperti». È Nicola Belloni, titolare di un ristorante in centro a Rovigo, a esprimere le perplessità della categoria. «Avevamo avuto un buon numero di prenotazioni, ma da un paio di giorni stanno arrivando disdette a raffica», continua il ristoratore rodigino. Anche Andrea Conforto, dell'osteria Ai Trani è preoccupato: «C'è un clima troppo ballerino, i divieti si fa fatica a capirli e di conseguenza a organizzarsi».

R.I.

(hanno collaborato Tomaso Borzomì, Roberta Merlin, Lucio Piva)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA