IL CASOVENEZIA Acqua del Canal Grande depurata. Recita così l'etichetta, più accattivante del prezzo (12 euro e mezzo per un decimo di litro, manco fosse un buon Amarone), con cui un negozio di oggettistica di Venezia mette in vendita pregiate e insolite bottigliette. Dentro, le acque (non si sa se taumaturgiche, ma nemmeno se potabili) del più famoso canale veneziano, pare miracolosamente filtrate e ripulite. Originale souvenir, non c'è che dire, in una città dove ormai si vende di tutto e dove tutto fa spettacolo. Il negozio in...