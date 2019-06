CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Accerchiato. Qualcun altro, se non altro perché è il ministro dei Trasporti, direbbe asfaltato, certo è che il pentastellato Danilo Toninelli ieri sulla questione delle grandi navi in Bacino di San Marco ha rimediato una magra figura. Uno - il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - gli ha dato quantomeno del distratto: «Ha detto che non c'era il progetto, ma il progetto è di passare sul Vittorio Emanuele, che progetto serve? C'è già il canale». L'altra - l'assessore alle Infrastrutture della Regione Veneto, Elisa De Berti...