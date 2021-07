Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA A pensarci adesso, pare passata un'èra. Eppure 500 giorni fa Fabio Franceschi era l'eroe che produceva in tempo zero e regalava al Veneto 13 milioni di mascherine, mentre adesso è l tiranno a capo dell'azienda che riduceva in schiavitù gli operai interinali. Dopo giorni di silenzio («Ma nessuno mi ha chiesto niente, sennò l'avrei detto anche prima»), ieri Luca Zaia ha voluto riportare indietro le lancette dell'orologio, a...