LA GRANDE OPERA

VENEZIA Le squadre addette al sollevamento del Mose saranno allertate prima: con una previsione di marea che potrebbe scendere a 100, 110 centimetri. La procedura vera e propria per mettere in moto la macchina, poi, manterrebbe come quota di salvaguardia i 130 centimetri. Ma con le squadre già pronte, di fronte a un repentino cambio di meteo, le paratoie potrebbero essere alzate anche con poche ore di preavviso. Evitando insomma la brutta figura di martedì, quando il Mose non è stato attivato, ma l'acqua sospinta da un vento improvviso ha raggiunto quota 138 centimetri, allagando il 60% di città. Ecco la soluzione che il provveditore alle Opere pubbliche, Cinzia Zincone, e il commissario straordinario, Elisabetta Spitz, hanno concordato dopo il giorno nero del Mose. Ancora un'ipotesi, perché la decisione ultima è rinviata a oggi, quando sarà riunito il tavolo tecnico, dove siedono anche il Consorzio Venezia, le Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia e l'Autorità portuale.

IL METEO

Intanto il Mose, tornato operativo già martedì sera, è destinato a restarlo probabilmente per tutta la settimana. Il meteo infatti non dà tregua. Ieri mattina la marea ha raggiunto quota 123 centimetri alle bocche di porto, ma le paratoie chiuse hanno mantenuto la città all'asciutto. Attorno alle 15 è stata abbattuta la schiera di Malamocco, per consentire il passaggio di una ventina di navi che erano rimaste bloccate. Tra le 17 e le 18, poi, sono state riaperte anche le altre due bocche di porto, di Lido e Chioggia, ma con la prospettiva di rialzare tutto il sistema all'alba per fronteggiare un altro picco che stamattina, secondo le previsioni, potrebbe arrivare 135 centimetri. Mentre 140 centimetri sono previsti sia venerdì che sabato.

LE PROCEDURE

Giornate di super lavoro per i tecnici del Mose, ma anche di polemiche accese e decisioni da prendere. Ieri Spitz ha chiamato in causa il servizio meteo. «Non ci aveva indicato purtroppo un rischio di marea oltre i 130 centimetri». In realtà, questo è vero solo per il servizio meteo del Consorzio Venezia Nuova, perché il tavolo tecnico dove siedono il Centro maree del Comune, Ispra, Ismar Cnr non avevano escluso per martedì maree anche superiori a 130. Un tema che ieri ha riacceso le polemiche in città, dove la richiesta è di abbassare la soglia di salvaguardia da 130 a 110 centimetri.

Ma su questo punto il commissario è stata secca: «Non ci possiamo permettere di sollevare il Mose a 110 centimetri come era previsto dal Comitatone per il funzionamento a regime. Con le dotazioni impiantistiche non completate sarebbe quasi irresponsabile». Ha comunque ammesso la necessità di cambiare: «Possiamo ragionevolmente intercettare il problema, cioè allertare il personale che deve sollevare, togliendolo dal cantiere e spostandolo verso le operazioni di sollevamento, quando abbiamo anche degli avvisi di marea inferiori a 130 centimetri». La soluzione studiata con Zincone, che entra più nei dettagli: «Il personale va allertato a quote più basse. Gli avvisi partirebbero sempre a 130, ma le squadre sarebbero allerta già a 100, 110». Il provveditore ammette quello che definisce un «errore di sottovalutazione», «abbiamo imparato da questa triste esperienza, guai a sottovalutare ogni singolo aspetto, bisogna gestire meglio il personale e non temere di muoverci anche se l'allerta non scatta. Quanto è accaduto ci dispiace, capisco il malumore e la rabbia. Ne sono partecipe per questo dobbiamo porre rimedio». Anche la governance va rivista? «E una questione politica» glissa.

LA GOVERNANCE

Oggi dunque, tavolo tecnico, ma non è detto che basti. Il sindaco Luigi Brugnaro ieri è tornato alla carica: «Dobbiamo salvaguardare la città dalle acque alte e al tempo stesso mantenere il porto accessibile. Per questo dobbiamo avere un'operatività più veloce dei cambiamenti climatici. Chiediamo che chi sia il sindaco a dare l'ok per rendere l'attivazione il più veloce possibile». All'attacco sulla governance anche il prefetto, che sulla carta dovrebbe avere un ruolo nella cabina di regia del Mose. «Non si possono tagliar fuori dalla questione il sindaco e la Città metropolitana» ha detto Vittorio Zappalorto, critico anche sulla «procedura di attivazione» che è giusto sia «fissa, tecnica» ma deve anche considerare «un margine di errore nelle previsioni meteo». Per questo il prefetto chiede anche un centro di previsioni unico: «Centro maree del Comune, Cnr e Consorzio Venezia Nuova si debbono confrontare sui dati, non ci devono essere tre voci distinte». E un ruolo nella futura cabina di regia del Mose ieri lo ha rivendicato anche il commissario straordinario all'Autorità portuale, Pino Musolino: «Stiamo vivendo ore difficili. Così i porti di Venezia e Chioggia non possono resistere a lungo, sono destinati a perdere competitività e, di conseguenza, commesse e occupazione».

Roberta Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA