IL CASO Una donna in volo per riscattare tutte le donne giapponesi. Misa Matsushima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUna donna in volo per riscattare tutte le donne giapponesi. Misa Matsushima è la prima pilota a entrare tra le fila dell'aviazione militare del Giappone. Il merito sarebbe di Tom Cruise che nei panni Pete Maverick Mitchell in Top Gun l'ha affascinata da piccola. «Ammiro i piloti di caccia sin dalle elementari, quando ho visto il film», ha dichiarato la luogotenente di 26 anni. Fino al 2015 però, il sogno di Matsushima non poteva diventare realtà: l'Air Self-Defense Force (Asdf) nipponica non prevedeva che le donne pilotassero gli...