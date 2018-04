IL CASO UDINE Sono 14 in tutto i dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Sono 14 in tutto i dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia finiti nei guai perché, invece di lavorare, si facevano gli affari loro: shopping. sagre e c'era perfino chi andava al casinò in Slovenia con l'auto di servizio. Sei sono stati già licenziati e per altri 8 si attendono i provvedimenti da parte dell'Ente Regione nei loro confronti. Per tutti, ieri mattina, è arrivata la notifica di conclusione indagine, un'operazione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Gorizia, Fuori Orario, che si è svolta in due...