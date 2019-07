CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE «Siamo incinte». Niente cella. E la storia si ripete. Sorprese dai padroni di casa mentre uscivano dalla loro abitazione, hanno provato a dileguarsi: una di loro scavalcando con agilità alcuni cancelli nonostante l'evidente stato di gravidanza. Le due future mamme, cittadine croate di etnia rom, senza fissa dimora in Italia, di 32 e 34 anni, A.S. e D.N., arrestate giovedì dalla Polizia di Udine con l'accusa di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose non finiranno in carcere. Come del resto accade in casi...