IL CASO UDINE «In 28 anni abbiamo collaborato con amministrazioni di tutti

IL CASOUDINE «In 28 anni abbiamo collaborato con amministrazioni di tutti i colori, ma con i fascisti non vogliamo lavorare». Sono passati tre giorni dall'elezione del neosindaco di centrodestra, Pietro Fontanini, la giunta non si è ancora nemmeno insediata, ma già Udine perde un pezzo del suo mondo culturale: Udin&Jazz, la rassegna che da quasi tre decenni porta in città grandi nomi della musica internazionale, ha deciso di lasciare il capoluogo friulano per incompatibilità politica e lo ha annunciato ieri, nel corso della presentazione...