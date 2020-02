IL CASO

UDINE È polemica rovente su un seminario dedicato a Il fascismo di confine e il dramma delle foibe promosso oggi alle 15 dall'Anpi nazionale e dal Coordinamento del Friuli Venezia Giulia dell'Associazione partigiani nella sala degli atti parlamentari della Biblioteca del Senato in piazza della Minerva a Roma in vista del Giorno del Ricordo. Insorge su Twitter Marcello Veneziani: «È un'infamia storica e un oltraggio ai caduti delle foibe che in Senato la rievocazione ufficiale sia affidata all'Anpi. La dittatura della Memoria sta diventando insopportabile», cinguetta il giornalista. In realtà, lo corregge la senatrice Dem friulana Tatiana Rojc «non si tratta della commemorazione ufficiale in Senato, che è altra cosa (si terrà il 10 a Palazzo Madama ndr), ma, nel contesto degli eventi per la Giornata del Ricordo c'è anche questo seminario organizzato dall'Anpi». E, come fanno notare in casa Pd, nello stesso volantino del convegno, si legge in calce che «le opinioni e i contenuti espressi nell'ambito dell'iniziativa sono nell'esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato o ad organi del Senato». Ma i distinguo di Rojc non paiono condivisi dal collega Maurizio Gasparri (Fi), che intende portare all'attenzione della senatrice Liliana Segre quello che ritiene «un convegno organizzato tramite un gruppo parlamentare dal chiaro obiettivo negazionista». Gasparri tuona: «L'Anpi, se sarà protagonista di atteggiamenti inaccettabili, violerà la legge oltre che la verità della storia». Pur plaudendo all'iniziativa istituzionale del 10 febbraio, il senatore stigmatizza che «in un'altra sala istituzionale alcuni giorni prima si tenga una manifestazione dal sapore equivoco». Sbotta pure il senatore Luca Ciriani, di Fratelli d'Italia: «Altro che dramma - sbotta -, le foibe furono un crimine. Anche quest'anno l'Anpi cerca di avvelenare la memoria degli infoibati». Secondo lui il seminario «sembra proseguire sulla strada del giustificazionismo». Ma Dino Spanghero, coordinatore dell'Anpi Fvg, che introdurrà i lavori, non ci sta: «Veneziani parla di infamia storica? Non è un'infamia storica, noi non abbiamo mai negato gli eventi. Quello di farci passare per negazionisti è una musica che sentiamo da tempo e che non ci fa né caldo né freddo, specie se viene da certi pulpiti. Il convegno è organizzato dall'Anpi: al Senato abbiamo chiesto di poter parlare in una sede prestigiosa e il Senato ci ha solo ospitato». E aggiunge: «Le prime pubblicazioni dell'Anpi sul tema sono degli anni 80. Abbiamo deciso di fare un seminario proprio perché c'è molta disinformazione e ignoranza su foibe e esodo, di cui oltre il Tagliamento si sa ben poco. A parlarne, non abbiamo chiamato uomini di parte, ma storici (Giovanni De Luna interverrà sulla nascita del fascismo, Anna Maria Vinci, su Fascismo di confine: laboratorio e stato d'eccezione, Franco Cecotti, su Il dramma delle foibe e Marta Verginella su I crimini dei fascisti ndr). Il nostro non è un convegno negazionista, ci mancherebbe altro. Dittatura della memoria? Per l'amor di Dio: mi pare che negli ultimi tempi sia qualcun altro che vuol mettere il cappello su questa storia. È chiaro - conclude -che la memoria condivisa non l'avremo mai, ma sui fatti possiamo convenire».

Camilla De Mori

