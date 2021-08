Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Una mozione per impegnare giunta e consiglio comunale a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di vaccinarsi. La Lega di Treviso rompe gli indugi e lancia un segnale molto chiaro, soprattutto ai quei militanti ancora a dir poco freddi di fronte al tema vaccini e Green pass, come il deputato trevigiano Dimitri Coin o Alex Bazzarro. A presentare il documento a sono stati i consiglieri leghisti Roberto Borsato (in foto) e...