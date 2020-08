IL CASO

TREVISO Un terzo dei contagiati di tutto il Veneto sono nella Marca: 772 dei 2.116 positivi a livello regionale. Non è una coincidenza. È qui, nella Marca, che scoppiati i focolai più consistenti. Prima quello dell'ex caserma Serena di Dosson che di fronte a 250 ospiti positivi su 300 richiedenti asilo (all'apice dell'emergenza, ora quasi superata) ha costretto Prefettura e azienda sanitaria a mettere in quarantena la struttura, poi quello scoppiato alla Bartolini di Casale sul Sile e, in ultima, all'Aia Agricola Tre Valli di Vazzola, dove ad oggi un terzo degli operai (tra dipendenti diretti e cooperativa) sono risultati positivi al Covid-19. Proprio ieri, al termine di un summit in Prefettura in cui si è discusso della possibile chiusura totale dello stabilimento avicolo (uno dei più importanti del gruppo veronese): bocciata l'idea di uno stop alla produzione caldeggiato da alcune sigle sindacali, è stato deciso di dimezzare turni e produzioni, così da evitare assembramenti e garantire maggiori distanze tra i lavoratori. «A conclusione di un ampio dibattito, si è convenuto sulla circostanza che, allo stato attuale - ha sottolineato la Prefettura -, non sussistano i presupposti per imporre, da parte dell'autorità sanitaria, la chiusura dello stabilimento».

I TAMPONI

Gli ultimi dati ufficiali parlano di 560 tamponi in azienda (mancano ancora alcuni dipendenti non rientrati dalle ferie) con 178 lavoratori risultati positivi al Covid-19. A questi vanno aggiunti altri 145 test effettuati sui contatti stretti, familiari e coinquilini degli operai, fra cui sono emerse altre 21 positività. Restano ancora un centinaio di lavoratori da sottoporre al tampone (tra gli ultimi, 18 di rientro dalle vacanze sono risultati positivi «Segno che il Covid è esterno all'azienda, non interno» ha sottolineato il direttore generale dell'Usl Francesco Benazzi), ma i controlli, stando a quanto deciso ieri, verranno effettuati con cadenza settimanale «usufruendo - sottolinea la Prefettura - dei tamponi rapidi a risposta immediata (quelli del dottor Roberto Rigoli, ndr) recentemente validati dall'Istituto Superiore della Sanità». L'Usl ha quindi raccomandato sia fatta ampia divulgazione fra il personale circa la necessità di continuare a utilizzare mascherine e di rispettare il distanziamento. All'ingresso dello stabilimento, inoltre, verrano installati dei termoscanner.

L'ANALISI

Solo ieri nella Marca sono emersi altri 46 contagi. Con una media in questo periodo di 15 trevigiani al giorno che rientrano dalle vacanze fatte all'estero risultando positivi al Covid-19. «Abbiamo un terzo dei contagiati del Veneto perché sono esplosi dei maxi focolai non prevedibili - ha commentato Benazzi -. Li stiamo comunque tendendo tutti sotto controllo. In più abbiamo diversi rientri dalla Croazia, paese considerato a rischio dove hanno passato le ferie gran parte dei vacanzieri risultati positivi ai tamponi. Il trevigiano è particolarmente legato a quel contesto. E anche questo adesso ha il suo peso».

Alberto Beltrame

Mauro Favaro

