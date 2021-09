Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Un rave party itinerante in riva al Piave: 50 i giovani identificati dai carabinieri. I militari hanno interrotto la festa andata in scena nella notte tra sabato e domenica, a Crocetta del Montello (Treviso) a cui hanno partecipato giovani da mezzo Nord Est ma anche da altre province e dall'estero. Un party organizzato in barba alle norme anti Covid, a base di alcol e musica a palla e per giunta su un'area protetta. Di droga...