IL CASO

TREVISO Resterà chiuso cinque giorni Los Zapata, bar ristorante di viale della Repubblica nella prima periferia di Treviso dove domenica la polizia ha interrotto e sgomberato una festa con 135 persone. Persone che si trovavano tutte all'interno del locale, in numero nettamente superiore a quello attualmente consentito e di conseguenza fortemente ammassate. Ballavano al ritmo della musica trasmessa dal dj in console, che insieme alle frotte di clienti è stato notato dai passanti che hanno segnalato il tutto alle forze dell'ordine. Oltre alla sospensione della licenza sono anche state verbalizzate diverse sanzioni amministrative nei confronti della titolare 35enne, originaria di Santo Domingo.

SOVRAFFOLLAMENTO

La chiamata che ha fatto convergere gli agenti della questura in viale della Repubblica è arrivata a metà pomeriggio. Le 15 erano passate e come previsto dalle norme attualmente in vigore dopo quell'ora gli avventori possono consumare solo seduti al tavolo, in numero non superiore a quattro non conviventi per tavolo. Nulla di tutto ciò avveniva al Los Zapata. Oltre a circa 15 persone all'esterno, dentro ve ne erano altre 120, in buona parte in piedi, tutte molto vicine. La situazione dei clienti seduti non era migliore, perché anch'essi erano ammassati e ben più di quattro per postazione. A condire il tutto abbondanti drink consumati in ogni angolo del locale e balli sfrenati fra i tavoli e davanti alla console del dj. Era in corso una festa di compleanno aperta al pubblico, bruscamente interrotta dal blitz. Il locale è infatti stato sgomberato, mentre la titolare è stata identificata e nei suoi confronti sono state formalizzate diverse contravvenzioni.

LE CONSEGUENZE

Alla donna viene contestato il mancato rispetto del numero massimo di clienti, non solo di quelli complessivamente presenti nel bar ma anche di quelli ai singoli tavolini. Inoltre anche la presenza di persone in piedi e il servizio al banco dopo le ore 15 le varranno ulteriori sanzioni amministrative, per un totale che sarà compiutamente calcolato nei prossimi giorni ma che supererà il migliaio di euro. I controlli interforze che per tutto il fine settimana hanno impegnato polizia, carabinieri e vigili urbani nella città di Treviso hanno visto identificare complessivamente una cinquantina di persone, mentre venti sono stati gli esercizi commerciali in cui le forze dell'ordine si sono presentate per vigilare sul rispetto delle norme anti Covid, senza riscontrare mancanze.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA