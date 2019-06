CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO «Qui non siamo nel paese dei Casalesi». Parole pesanti come macigni quelle che una professionista trevigiana si è sentita rivolgere dall'addetto ai controlli di sicurezza all'aeroporto di Francoforte. Addirittura «discriminatorie». Perché il bagaglio era perfettamente in regola e quell'attacco del tutto gratuito e ingiustificato. Così la professionista trevigiana ha presentato un reclamo formale alle autorità aeroportuali. «Viaggio da sempre, conosco e seguo le regole - ha detto categorica - E non accetto il razzismo....