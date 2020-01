IL CASO

TREVISO Per nove mesi ha taciuto la morte del figlio disabile, incassando la sua pensione d'invalidità e occultandone il corpo in camera da letto, dove non era più entrato nessuno fino allo scorso maggio quando Vittorio Chies, 50 anni, venne ritrovato in avanzato stato di decomposizione. Era quasi mummificato. L'appartamento in cui abitava con la madre, Giovanna Di Taranto, 73 anni, versava in pessime condizioni igieniche e la madre, e la polizia intervenuta assieme ai vigili del fuoco e al 118 dispose prima di tutto il ricovero della donna, sotto choc, in ospedale. A sette mesi di distanza la squadra mobile di Treviso, dopo l'apertura di un fascicolo conoscitivo in procura da parte del sostituto procuratore Davide Romanelli, ha chiuso le indagini sul caso e denunciato la 73enne, nel frattempo trasferitasi a Milano dove risiede la figlia, per truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere. Durante quei nove mesi, dopo il decesso del figlio avvenuto, stando ai risultati dell'autopsia, all'agosto 2018, la mamma del 50enne ha ritirato, mese per mese, la pensione dell'uomo, di circa 900 euro.

IL RITROVAMENTO

Dopo la morte di Vittorio, la cui vita è sempre stata gravata da una pesante disabilità sin dalla nascita, la madre aveva continuato a dissimulare una quotidianità del tutto normale. Ogni mattina scendeva al bar, comprava una brioche alla crema per il figlio sottolineando quanto gli piacevano, e poi rientrava velocemente in casa, al terzo piano, dove viveva barricata. Anche i vicini di pianerottolo, quando le chiedevano informazioni sulle condizioni del 50enne, si sentivano rispondere che andava «tutto bene». Vittorio intanto, non si era più visto in giro, neanche al Centro diurno di via Lancieri Novara, da sempre frequentato con cadenza settimanale. «Non usciva più e l'ultima volta che lo abbiamo incontrato sembrava uno scheletro - avevano spiegato i vicini -, ma la madre, sorridendoci, ci diceva sempre che stava bene». Nessuno poteva immaginare fosse morto. La scoperta infatti avvenne per puro caso. L'altra figlia di Giovanna di Taranto, pensionata, ex dipendente di una pasticceria, lo scorso 20 maggio, chiese l'intervento delle forze dell'ordine. Da Milano, dove risiede, non riusciva più a mettersi in contatto con la madre, ed era preoccupata le fosse successo qualcosa. Aveva quindi contattato polizia e vigili del fuoco, che avevano sfondato la porta dell'appartamento, trovandosi di fronte a una scena agghiacciante. L'abitazione era in condizioni terribili, con oggetti e rifiuti ad ogni angolo. Poi, in camera da letto, hanno rinvenuto il corpo del 50enne, morto da chissà quando. Il medico legale aveva ipotizzato inizialmente fosse deceduto almeno 5 mesi prima visto lo stato della salma. Ma l'autopsia eseguita nei giorni successivi, chiarì che Vittorio Chies era spirato, per cause naturali, almeno 9 mesi prima, ovvero durante l'estate del 2018, probabilmente verso agosto.

GLI ACCERTAMENTI

Gli agenti della squadra mobile, guidati dal dirigente Claudio Di Paola, dopo il ritrovamento del corpo del 50enne, hanno voluto vederci chiaro. E così, anche per verificare i sospetti di alcuni residenti che avevano avanzato l'ipotesi maligna che la donna avesse mantenuto quel segreto per denaro, hanno controllato se nei conti correnti intestati a Vittorio ci fosse qualcosa che non andava. E così hanno scoperto che la 73enne, dopo il decesso del figlio, aveva continuato a recarsi mensilmente alle Poste per ritirare la pensione d'invalidità del figlio ormai defunto. In totale avrebbe riscosso illecitamente quasi 9mila euro. Per questo, al termine degli accertamenti, la pensionata è stata denunciata per truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere.

Alberto Beltrame

