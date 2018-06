IL CASO TREVISO «Pentita di esser partita per la Siria»? Passa qualche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO «Pentita di esser partita per la Siria»? Passa qualche secondo prima della risposta, ma non batte ciglio mentre guarda la telecamere del Tg1: «Sì, ovvio». Sonia Khediri, con il volto coperto dal niqab, parla per la prima volta, ai microfoni della Rai, da un campo profughi in Siria. È rinchiusa qui assieme ad altre cento donne di origini arabe partite dalla Russia, dalla Francia e dalla Germania per aderire al Califfato. Stavano cercando di scappare. Sono le spose dell'Isis. Anzi, di più. Sonia, 21 anni, sarebbe stata...