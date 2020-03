IL CASO

TREVISO Oltre tremila cancellazioni. Per la precisione: 3.280. «E questo solo da lunedì a mercoledì scorso, poi ho smesso di contare. Disdette che coprono tutto il periodo da qui a fine ottobre». Giovanni Cher è presidente provinciale della Federalberghi e ai vertici del gruppo Sogedin che gestisce hotel di prima fascia tra Treviso e Venezia. Nell'occhio del ciclone c'è finito il Park Hotel Villa Fiorita di Monastier, considerato al top nell'accoglienza e nell'organizzazione dei grandi eventi. Ma travolto dall'emergenza Coronavirus. Da quando è scoppiata la paura per il contagio sono cominciate a saltare le prenotazioni. Una dopo l'altra. A sparire soprattutto i clienti stranieri.

L'ANALISI

«In questo periodo - spiega Cher - lavoriamo molto con le gite scolastiche, tutte cancellate almeno fino al 15 marzo. E dopo sarà quasi impossibile recuperarle visto che le scuole hanno già perso due settimane e difficilmente perderanno altri giorni di lezione per le gite. Problemi analoghi anche a Mestre, dove si lavoro molto col personale di volo delle compagnie aeree: Air France, per dire, adesso riporta subito a Parigi gli equipaggi non facendoli più pernottare».

I DATI

A oggi nelle strutture alberghiere della Marca risulta occupato solo meno del 4% delle stanze. Inevitabili le conseguenze: «A Monastier abbiamo messo tutto il personale in ferie - continua Cher - dandole anche a chi non ne aveva accumulate. Ma se questa situazione dovesse protrarsi anche nelle prossime settimane, dovremmo iniziare a valutare la possibilità di lasciare a casa la gente. Purtroppo è così: gli alberghi sono vuoti, non si lavora, ma mutui e spese bisogna pagarli. La crisi che stiamo vivendo è durissima. Ho letto una previsione che ipotizza il default del 10% delle aziende. Purtroppo quando questa crisi sarà passata, nel settore turismo più di qualcuno non ci sarà più».

PREOCCUPAZIONE

A Treviso l'allarme è costante. Hotel e alberghi sono praticamente vuoti, i messaggi positivi lanciati dai sindaci per invitare la gente a uscire e i turisti a tornare fanno fatica a scalfire timori e paura. Le conseguenze sono nefaste. L'aeroporto Canova ha registrato circa il 50% in meno dei passeggeri. Save, società che gestisce lo scalo attraverso la controllata Aertre, ha già comunicato ai dipendenti l'intenzione di ridurre i costi cominciando dal blocco di assunzioni, straordinari e ipotizzando anche la cassa integrazione. Venerdì è previsto l'incontro con i sindacati: «Facciamo in modo che non paghino come sempre i più deboli - avverte il segretario provinciale della Cgil Mauro Visentin - Save dovrà spiegarci bene cosa intende fare. Il calo di passeggeri era prevedibile tenendo conto di quanto sta accadendo. Piuttosto di tagliare i contratti, per ridurre i costi si potrebbe utilizzare il monte ferie accumulato da tanti dipendenti. Insomma: cerchiamo di non alimentare la tensione».

Paolo Calia

