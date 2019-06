CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Non una tragica fatalità, ma un atto volontario, nato forse da un raptus di gelosia. È l'ipotesi su cui sta lavorando il sostituto procuratore di Treviso Francesca Torri. Assume contorni inquietanti l'incidente stradale di venerdì 7 giugno costato la vita a Giuseppina Lo Brutto, 62 anni, alla guida della sua Yaris in compagnia del marito Flavio Cagnato. I due, quando ormai mancava poco per raggiungere la loro casa in via Bachelet a Treviso, sono stati centrati da un'auto guidata da Christian B., 22 anni, con a bordo anche...