IL CASO

TREVISO Maxi focolaio di coronavirus nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'ex caserma Serena di Treviso. Sono 133 i migranti contagiati. Poco meno della metà dei 293 ospiti della struttura. Ora nessuno può più uscire. Il centro è stato blindato: nelle prossime due settimane sarà controllato a vista dalle forze dell'ordine. I migranti sono stati isolati direttamente all'interno dell'hub. Resteranno qui per almeno 14 giorni. La quarantena vale per tutti: sia per i 133 positivi, senza sintomi, già spostati in un'ala dello stabile dedicata, che per i 160 risultati negativi. Lo screening d'urgenza è stato eseguito dall'Usl trevigiana dopo che un primo migrante colpito da lievi sintomi era risultato positivo al Covid-19. Di seguito, è stato confermato il contagio dei suoi due compagni più vicini. E il controllo generale portato a termine ieri notte ha evidenziato un focolaio di enormi proporzioni tra gli ospiti. I tamponi fatti sui 22 operatori della Nova Facility, la società che gestisce anche l'hotspot di Lampedusa, sono invece risultati negativi.

I TAMPONI

Solo un mese fa era già stato eseguito uno screening generale nell'ex Serena dopo che erano emersi due casi positivi a bassissima carica. In quell'occasione nessuno era risultato contagiato. Adesso è cambiato tutto. Ora il servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl trevigiana è impegnato a ricostruire la storia di ogni migrante per tracciare tutti i contatti avuti nell'ultimo periodo. Sono già state individuate 50 persone che hanno lavorato con dei richiedenti asilo infetti. Anche loro verranno sottoposte al tampone. «La situazione è sotto controllo assicura Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana una volta emersi i primi tre casi positivi, abbiamo eseguito lo screening generale nell'arco di 24 ore, in collaborazione con la Prefettura e con le forze dell'ordine. I controlli hanno portato all'individuazione di 133 migranti contagiati. La quarantena, comunque, sarà estesa a tutti gli ospiti della struttura. Abbiamo già analizzato le planimetrie del centro per creare un nucleo isolato».

BLINDATA

Gli spazi fortunatamente non mancano. Basti pensare che oggi l'ex caserma Serena ospita 293 richiedenti asilo. Poco più di un terzo della quota massima toccata qualche anno fa. «Meno male che una cosa del genere è capitata in questa situazione, e non all'epoca sottolinea il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà la vigilanza attorno alla struttura è scattata fin dall'emersione del primo caso di positività. E continuerà fino a quando sarà necessario. Mi auguro che gli ospiti siano ragionevoli. Spero passi il messaggio che stiamo facendo qualcosa per loro, oltre a essere un obbligo dal punto di vista della salute pubblica. Se dopo cinque anni passati in Italia non ci fosse nemmeno questo minimo livello di integrazione, bisognerebbe iniziare ad allargare la discussione».

GLI ACCERTAMENTI

Adesso si apre anche il fronte che riguarda ciò che sta fuori dal centro di accoglienza per richiedenti asilo. Quante sono le persone entrate in stretto contatto con i migranti nell'ultimo periodo? Il servizio Igiene e sanità pubblica sta lavorando per intercettarle e sottoporle al tampone, in modo da scongiurare un ulteriore allargamento del contagio. «Andremo a controllare i contatti quotidiani, non quelli sporadici, perché non è necessario fa il punto Benazzi ma senza alcun allarmismo. Il sistema del Veneto messo a punto dal presidente Luca Zaia, fatto di controlli accurati, isolamenti e controlli sui contatti, ha dato risultati eccezionali. La conferma è arrivata anche da quanto successo nell'ex caserma: le persone contagiate sono entrate in contatto proprio all'interno del centro, mentre da quanto ci risulta al momento non ci sono altri contatti positivi in giro».

Nei prossimi giorni i richiedenti asilo dell'hub di Treviso verranno monitorati ora per ora. Gli specialisti dell'Usl lavoreranno accanto agli operatori della società. «E tra una settimana eseguiremo un nuovo screening generale conclude Benazzi così potremo capire in modo esatto come si stanno evolvendo le infezioni e agire di conseguenza. Con la certezza che nel frattempo nessun ospite sarà uscito dall'ex caserma Serena».

