Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Le diffide sono già decine, rimaste senza risposta. E le querele sono pronte a partire. Non solo a carico del consorzio Sgai, con sede a Napoli, ma anche ad altri consorzi operanti a Treviso, dove hanno pure la sede. Già, perché le indagini sui lavori di ristrutturazione legati al Superbonus, sottoscritti ma in realtà mai partiti, si sta allargando. E gli inquirenti vogliono accertare se i cantieri fantasma nascondano in...