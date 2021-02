IL CASO

TREVISO L'uscita a gamba tesa di Gianantonio Da Re contro il commissario regionale della Lega Alberto Stefani, accusato di essere stato troppo molle e inesperto nella partita per i sottosegretari, non è piaciuta al segretario federale Matteo Salvini. Il capitano non ha gradito i toni, non ha gradito l'argomento e nemmeno i tempi dell'esternazione, arrivata in un periodo di tensione interne particolarmente accentuate. E tra i leghisti veneti adesso si teme che l'ex segretario regionale, uomo simbolo della Liga Veneta e ora europarlamentare, si sia messo in un guaio. Stefani, interpellato sull'argomento, non ha voluto dire niente per non alimentare altre discussioni. Salvini invece da Milano si limita a far sapere «avere piena fiducia in Alberto Stefani». Ma sotto l'apparente tranquillità serpeggia un sentimento di delusione e di disagio. Il timore è che da Milano sia in arrivo qualche provvedimento particolarmente severo e che Da Re sia diventato un bersaglio.

Salvini, nonostante l'irritazione, deve però fare i conti con l'aria che tira in Veneto, dove il malcontento serpeggia. Gli effetti dello smacco derivato dal non aver avuto nemmeno un sottosegretario nell'ultima tornata di incarichi governativi sono ancora evidenti. La base dei militanti è furiosa e ritiene di essere stata snobbata. E Da Re, chiedendo più rispetto per il Veneto, ha avuto la colpa di aver dato voce a questa rabbia: «Purtroppo l'inesperienza del nostro commissario non ha giovato - ha detto qualche giorno fa - non è una critica, ma una constatazione. Il commissario doveva gestire questa cosa. Io ci sono stato in quel ruolo, so cosa significa partecipare a quelle trattative. In questi casi bisogna andare lì decisi e far pesare l'importanza della Lega che, in Veneto, ha ottenuto il 33% alle politiche e il 49% alle Europee. Il Veneto sarebbe stato in grado di esprimere ottime figure per il ruolo di sottosegretario come Bitonci e Manzato». Adesso si attende la reazione.

Intanto, a ribadire lo scontento dei leghisti veneti, da Treviso arriva la voce di Giancarlo Gentilini, altra icona del Carroccio. Nemmeno lui ha mandato giù la vicenda dei sottosegretari: «Il Veneto, che è la regione più leghista d'Italia, è stata ignorata per le nomine dei sottosegretari. Ancora una volta il potere lumbard ha fatto quello che ha voluto - sentenzia - senza interpellare i nostri dirigenti. Io ho una strana sensazione, credo che l'astro nascente leghista, e mio allievo, il governatore Luca Zaia, possa far ombra e dare noia a qualcuno. A chi? A voi cari cittadini l'interpretazione».

Gentilini viaggia sul filo del rasoio, dice e non dice. Ma i messaggi che lancia sono chiari: ancora una volta l'anima lombarda della Lega ha prevalso su quella veneta. E, fedele al suo personaggio, si difende attaccando: «Anche nel 1994, quando io ho portato il nome della Lega in tutto il mondo, c'era questa situazione. Ma, a me, nessuno veniva a rompere le scatole. Poi le cose sono cambiate». E quindi l'appello: «Ora voglio dire all'eurodeputato Da Re e a tutti gli onorevoli veneti di non fare come i cani che abbaiano alla luna. Devono iniziare una battaglia politica affinché il Veneto sia collocato al posto che merita. Il primato della politica leghista spetta al Veneto, non tollero sopraffazioni da parte di nessuno».

