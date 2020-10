IL CASO

TREVISO «L'unica ipotesi plausibile per questo orrore è che sia opera di qualcuno che ha agito volontariamente. In oltre trent'anni di carriera ho visto centinaia di animali vittime di incidenti, ma nessuno in uno stato simile. Questo non è stato un incidente». La dottoressa Donatella Cancelli è il direttore sanitario della Clinica veterinaria Strada Ovest di Treviso. È stata lei stessa, domenica sera, a praticare l'eutanasia sulla gatta giunta nel suo ambulatorio completamente scuoiata. L'aveva trovata poco prima un uomo di Casale sul Sile, ma nonostante l'immediata chiamata alla Asl e la corsa verso il capoluogo, per lo sventurato animale non c'è stata alcuna possibilità di salvezza. La gattina, di circa quattro anni, è morta fra le atroci sofferenze causate da uno scuoiamento che, con tutta probabilità, è stato frutto di un'azione umana deliberata. La dottoressa Cancelli ha segnalato il fatto alle autorità, ma al momento nessuno risulta essersi mosso per fare chiarezza sull'accaduto.

LA VICENDA

«Attorno alle 17 di domenica ho ricevuto una chiamata dal Servizio veterinario della Asl, che mi avvertiva dell'imminente arrivo di una gatta ferita. Pochi minuti dopo sono giunti in studio l'operatore del canile di Ponzano e un uomo residente a Casale sul Sile in località Conscio. Stava uscendo di casa in auto quando, subito dopo aver messo in moto, ha sentito dei miagolii. Si era fermato e aveva trovato la gattina orrendamente mutilata, e temeva di averla ferita lui investendola spiega la veterinaria . Appena l'ho vista è stato chiaro che l'investimento di un'auto non poteva aver causato quello scempio. La gatta era completamente priva della pelle e del pelo tranne che sul muso e sulla parte terminale delle quattro zampe. L'uomo che l'ha soccorsa la conosceva bene perché è una semi randagia che da anni girava in quella zona di campagna, e proprio nella sua autorimessa deve essere corsa a rifugiarsi dopo la brutale aggressione, ritenendolo un luogo sicuro».

I SOSPETTI

«Era vigile seppur sotto choc, miagolava disperata, negli occhi aveva un dolore e una tristezza che non potrò dimenticare aggiunge Cancelli . L'ho subito soppressa e ho inviato l'Asl sul luogo del ritrovamento. Nessuna traccia di peli o sangue. Ciò significa che lo scuoiamento non è avvenuto a casa dell'uomo che l'ha salvata. Tuttavia la gravità della ferita e il freddo mi fanno ritenere che fosse successo al massimo un'ora prima che la gattina fosse ritrovata, perciò non molto lontano. Se quell'uomo non l'avesse aiutata, sarebbe morta pochi minuti dopo. Inoltre era molto docile, motivo per il quale temo si sia lasciata avvicinare da qualcuno con cattive intenzioni. Il motivo di un atto tanto atroce? Non ci sono giustificazioni. Ho addirittura pensato che qualcuno l'avesse stordita e scuoiata per mangiarla, ma è un'operazione che richiede tempo ed esperienza». Ora la dottoressa vuole andare fino in fondo: «Una simile crudeltà non è tollerabile. Ho inviato una segnalazione al sindaco di Casale, ai carabinieri, al dirigente Servizi veterinari dell'Asl e al direttore del canile sanitario ma nessuno mi ha degnato di una risposta. Il cadavere è stato conservato dalla Asl per eventuali ulteriori indagini, ma a oggi nessuno si è interessato al caso. I margini della pelliccia troppo precisi e la mancanza di altri traumi lasciano pochi dubbi: c'è la mano dell'uomo dietro questo gesto ignobile».

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA