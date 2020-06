IL CASO

TREVISO L'idea di ridurre il numero di richiedenti asilo presenti nel centro d'accoglienza dell'ex caserma Serena di Treviso, c'era da tempo. Le tensioni, l'accenno di sommossa e i tafferugli degli ultimi giorni, con tanto di operatori dell'Usl costretti a rinchiudersi in una guardiola della struttura per evitare l'aggressione e poi liberati da un'azione di forza di polizia e carabinieri, hanno contribuito ad accelerare l'iter. Ma non è semplice. Attualmente ci sono 313 richiedenti asilo. Da mesi non arriva e non se ne va più nessuno: tutto è stato, ed è ancora, cristallizzato dalla pandemia. Il prefetto Maria Rosaria Laganà però intende ridurre quel numero, già molto distante dai 750 ospiti raggiunti quando l'emergenza profughi era all'apice. Ma va ulteriormente abbassato e per farlo ci sono solo due strade da percorrere: trasferire alcuni ragazzi in strutture più piccole e fare uscire chi è oggetto di provvedimenti giudiziari. «A questi - sottolinea il prefetto - si devono poi aggiungere i protagonisti del tafferugli, una trentina di ragazzi che rischiano di essere espulsi dal sistema dell'accoglienza».

IL CONTAGIO

Intanto Gian Lorenzo Marinese, presidente di Nova Facility, la società che gestisce la caserma Serena, chiarisce alcuni aspetti del contagio: «L'operatore risultato positivo ha alterato i test prendendo dei farmaci, il Brufen in particolare, prima che gli venissero fatte le misurazioni della temperatura: aveva paura di perdere il posto di lavoro. Quando è arrivato ci ha detto che in Pakistan si era sottoposto sia al tampone che ai test virologici, risultando negativo. È arrivato il 28, con un volo da Islamabad per Milano, e abbiamo aspettato 5 giorni prima di farlo rientrare al lavoro. Un nostro scrupolo visto che il Dpcm del 17 maggio non prevede l'obbligo di quarantena per le persone che viaggiano per motivi di lavoro. Poi abbiamo cominciato a misurargli la temperatura, come a tutti, risultata sempre inferiore a 37 gradi. È stato un altro collega, domenica 7 giugno, a vederlo particolarmente spossato. Da lì gli accertamenti che hanno permesso di risalire alla sua positività. Non fosse un nostro lavoratore, nessuno se ne sarebbe mai accorto». «Il numero di richiedenti asilo presenti nell'ex caserma va ridotto - afferma intanto il Prefetto di Treviso - a maggior ragione dopo quello che è successo. Non potremo spostare chissà quante persone, ma sicuramente qualche decina».

LE INDAGINI

Intanto la Digos trevigiana sta ultimando la visione dei filmati realizzati durante i tafferugli. I primi ad accerchiare gli operatori sanitari, entrati nell'ex caserma per ultimare il giro di tamponi diventato necessario dopo aver scoperto un operatore pakistano del centro positivo al coronavirus, sono stati in sette noti per essere i leader delle comunità di origine sub-sahariane. Poi si è aggiunta un'altra ventina di persone, che ha fatto più che altro da cornice contribuendo però ad aumentare confusione e tensione scagliando anche degli oggetti contro gli agenti che stavano entrando per liberare il personale medico. Gli investigatori identificheranno ogni protagonista. Sono tutte persone note, già registrate. Qualcuno anche con dei piccoli precedenti penali. I reati ipotizzati vanno da danneggiamento, a violenza fino a sequestro di persona. Il prefetto poi ipotizza che i responsabili possano venire espulsi dalla struttura. Anche sul fronte politico non manca il fermento. Il sindaco Mario Conte ha chiesto ai parlamentari della Lega di presentare un'interrogazione per chiarire come ha fatto il 30enne pakistano trovato positivo a rientrare il 29 maggio dal proprio paese e superare tutti i controlli senza che nessuno si accorgesse della sua positività. «Abbiamo controlli anche per entrare nei negozi, ma uno può arrivare da un paese dove il virus è ancora presente senza che nessuno se ne accorga - è sbottato Conte -; il senatore Massimo Candura presenterà un'interrogazione parlamentare. Vogliamo capire».

Paolo Calia

